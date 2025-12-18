19°
Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Crónica de un horror: asesinó a su madre a puñaladas y después se arrojó al vacío desde un balcón

La mujer tenía 56 años. Y su hijo 27. Pese a la caída permanece internado en estado reservado. Se investiga si hubo antecedentes de violencia familias
Un brutal crimen fue confirmado en las últimas horas, donde un joven asesinó a su madre a puñaladas y luego intentó quitarse la vida. Las investigaciones revelaron escalofriantes detalles del horror.

 

El sangriento episodio conmocionó a todos los vecinos de la localidad de Hurlingham. Según indicaron fuentes policiales, un hombre de 27 años asesinó a puñaladas a su madre, Fabiana Stella Torres, de 56 años; y luego intentó quitarse la vida arrojándose desde el balcón de su casa.

 

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle El Ñandú al 4900, adonde la policía llegó tras un llamado de emergencia. Cuando los efectivos arribaron al lugar se encontraron con el joven identificado como Nahuel Leonel Bidegain, tirado en el frente de la casa, con múltiples cortes en el cuello y otras partes del cuerpo.

 

La policía pudo constatar que el joven se había tirado al vacío desde el balcón tras atacar a su madre. Fuentes policiales revelaron los escalofriantes detalles del crimen

 

Según se conoció en las últimas horas, los detalles del crimen son brutales. Nahuel agredió a su madre de varias puñaladas en la espalda con dos cuchillos. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital pero ya estaba sin vida.

 

Por su parte, el agresor fue derivado al hospital local, donde permanece internado en estado reservado debido a las múltiples heridas que él mismo se provocó, sumado a la caída desde el primer piso.

 

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, conducida por la fiscal Suárez Corripio, quien dispuso las primeras medidas de investigación en el lugar del hecho.

 

El expediente fue caratulado como “homicidio” y “tentativa de suicidio”, mientras se intenta reconstruir la dinámica del ataque y determinar si existían antecedentes previos de violencia familiar.

 

 

