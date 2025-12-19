El día que la tierra se quedará en sombras: anuncian un eclipse que dejará a oscuras a gran parte del planeta

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos –más conocida como NASA por sus siglas en inglés- National Aeronautics and Space Administration- registra en la actualidad más de 20 misiones especiales en curso. Pero además, entre otras funciones, la NASA también estudia los distintos fenómenos astronómicos. Y recientemente, confirmó los detalles acerca de uno verdaderamente extraordinario. Y es por ello que en este artículo te contamos por qué nuestro planeta quedará cubierto de sombra durante seis minutos.

A través de un comunicado en su sitio oficial, la NASA dio cuenta de este fenómeno que no volverá a repetirse sino hasta dentro de 100 años. ¿Qué dijo el organismo estadounidense al respecto?

En amplias zonas del planeta, el mundo quedará cubierto de sombra durante seis minutos a raíz del eclipse solar que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, y que podrá observarse en varios países de Europa, Medio Oriente y África del Norte.

De acuerdo a lo detallado por la NASA, este eclipse solar ofrecerá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo completo. Así, este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende así la sombra proyectada. Cabe destacar que, según lo puntualizó el organismo estadounidense, la franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental, incluyendo lugares en Europa, Medio Oriente y África del Norte,

Es oportuno reseñar que en el sitio oficial del National Geographic se puntualiza que un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente frente al Sol. La Luna es mucho más pequeña que el Sol. Pero también está mucho más cerca de la Tierra y parece cubrir el Sol casi por completo durante un eclipse. En un eclipse solar el denominado "efecto de anillo de diamante", que se ve arriba, ocurre justo antes y después de que el disco lunar pase frente al disco brillante del Sol.

Según lo afirman los especialistas, la ciudad en la que podrá apreciarse el eclipse solar durante mayor tiempo es Luxor (Egipto). Allí, podrá observarse el eclipse solar aproximadamente durante 6 minutos y 20 segundos. Además, sostienen que la combinación de cielos despejados garantizados por el clima desértico y los antiguos monumentos de fondo la convierte en un destino popular para los denominados cazadores de eclipses.