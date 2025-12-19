Raposeiras sobre el presupuesto: "Se le traslada absolutamente todo a los vecinos"

Hoy viernes 29 de diciembre, en la 18° sesión del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Fernando González Raposeiras hizo uso de la palabra para manifestar su postura respecto al tratamiento del presupuesto y la labor parlamentaria. El edil se refirió en primer término a la metodología de los debates en el recinto, señalando que "cuando no se puede contraargumentar, se ataca a la persona o a la generalidad". En ese sentido, González Raposeiras propuso centrar la discusión en la gestión vigente, señalando que "ya háganse cargo del gobierno que están teniendo".

Respecto a la planificación económica municipal, el concejal expresó su visión sobre el impacto de los costos en la comunidad. "Lo que veo, es que se le traslada absolutamente todo a los vecinos", afirmó, cuestionando la información oficial sobre la ejecución de proyectos y sosteniendo que "son los vecinos los que terminan pagando las obras y no hay mucha obra por administración". Finalmente, solicitó un "sinceramiento" de los números municipales, considerando que el equilibrio actual busca mantener la estructura interna pero con "pocas inversiones reales".

E.B.W.