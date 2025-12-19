El SPLIF suma nuevos vehículos y drones para enfrentar la temporada de incendios

En la antesala de una nueva temporada estival, el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón incorporó nuevos vehículos UTV, tecnología aérea y mejoras en infraestructura, con el objetivo de optimizar la respuesta ante incendios forestales en la Comarca Andina.

“Es un día de alegría y muy esperado para nosotros”, expresó Marcos Barría, jefe del SPLIF local, al referirse a la llegada del equipamiento, en un contexto marcado por la difícil temporada de incendios del año pasado, que dejó importantes aprendizajes operativos.

Vehículos UTV: respuesta más rápida en el terreno

Uno de los ejes centrales de la incorporación es la llegada de vehículos utilitarios todo terreno (UTV), diseñados para desplazarse con rapidez en zonas de difícil acceso.

“Después de la experiencia del año pasado, vimos la necesidad de avanzar en tecnología y materiales que nos permitan dar una mejor respuesta”, explicó Barría.

Los UTV, algunos de los cuales ya habían sido utilizados durante incendios con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, demostraron ser una herramienta fundamental para el traslado inmediato de combatientes y equipos al frente del fuego. En esta oportunidad, el SPLIF recibió dos unidades, mientras que otros vehículos (incluyendo cuatriciclos y más UTV) fueron incorporados al Ministerio de Seguridad.

Cada unidad tiene capacidad para transportar hasta cinco combatientes, además de equipamiento: hasta 30 tramos de mangueras, equipo de bombeo portátil y espacio para alimentos y asistencia en caso de evacuación de personal lesionado.

Drones y nueva reserva de agua en el aeródromo

Otra de las incorporaciones es el uso de drones, una herramienta considerada fundamental para la alerta temprana y el monitoreo de incendios activos.

“El dron nos permite detectar focos rápidamente, hacer mapeos y buscar puntos de calor. Esto optimiza el recurso humano, porque las cuadrillas van directamente a trabajar sobre puntos ya identificados”, detalló Barría.

A las mejoras operativas se suma una solución para el abastecimiento de agua, un aspecto crítico durante los incendios. En el aeródromo se incorporó una nueva cisterna desarmable, aportada por el SPLIF. “Sabemos que están bajando las napas y que hay escasez de agua en algunas bombas. Esta reserva es importante para situaciones de urgencia y puede llenarse con camiones”, explicó el jefe del organismo.

Disponibilidad operativa y próximos pasos

Si bien los equipos ya se encuentran en la zona, Barría aclaró que restan trámites administrativos y de seguros, aunque estimó que en pocos días estarán plenamente operativos.

Además, confirmó que Río Negro continúa avanzando en la contratación de medios aéreos. “Sabemos que hay una fuerte intención del gobernador de que este anuncio se concrete antes de fin de año. Ojalá que ocurra”, señaló.

O.P.