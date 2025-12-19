La Comunidad Emprendedora invita a la Feria Navideña

La Comunidad Emprendedora de la Comarca Andina realizará este fin de semana una nueva edición de la feria navideña sobre la calle Onelli de El Bolsón, consolidando un espacio que combina emprendimientos locales, espectáculos culturales, gastronomía y diversidad de propuestas.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 20 y el domingo 21, de 18 a 23 horas, en la previa a la Navidad, con una amplia convocatoria de productores y productoras de la Comarca, artistas independientes y foodtrucks. La propuesta busca fortalecer el consumo local, generar redes y ofrecer una alternativa accesible para realizar las compras de fin de año.

Un colectivo que nuclea a cientos de emprendimientos

En diálogo con Red43 Comarca Andina, Karina Bocca y Patricia Montes, referentes del espacio, explicaron que la Comunidad Emprendedora es un colectivo integrado por emprendedores y emprendedoras de la Comarca Andina, conformado actualmente por tres agrupaciones: la Secretaría de Empleo de El Bolsón, el MTE y Mujeres y Disidencias.

“Nucleamos alrededor de 300 emprendimientos y también trabajamos con artistas independientes de la zona y foodtrucks", contó Bocca, y agregó que "Es una variedad muy linda e importante, porque hay muchísima creatividad en la Comarca y nosotras le damos valor a los proyectos hechos desde cero por manos locales”.

La feria reúne una gran diversidad de rubros: textil, artesanías, cosmética natural, alimentos, encuadernación y joyería, entre otros. Si bien participan productores de distintas localidades, El Bolsón concentra la mayor parte de los emprendimientos.

Gran convocatoria y grilla artística para ambos días

La edición de este fin de semana tendrá una convocatoria récord, al punto que la organización debió cerrar el formulario de inscripción por alcanzar el límite de puestos disponibles.

“Estamos muy agradecidas con todos los emprendedores y emprendedoras que apuestan a este espacio. Armamos dos grillas diferentes para cada día y estamos cruzando los dedos con el clima”, explicó Bocca.

La programación artística incluye:

Sábado 19 hs: espectáculo de circo con Cirquea2. 20 hs: show de Emiliano Sosa , cantautor pianista local que compartirá música de The Beatles, Nirvana y Jorge Drexler, entre otros. 21 hs: cierre con la Piltri Álvarez , con un tributo al rock nacional.

Domingo 20 hs: presentación de Adrián Vivas , junto a Mariana y Pablo Seguí, y Jainen Sosa, con música folclórica para bailar chacareras y zambas.



Gastronomía, infancias y paseo familiar

Además de los stands de emprendedores, la feria contará con un patio gastronómico con una amplia variedad de foodtrucks y beer trucks, y un espacio pensado para las infancias, con inflables, plaza blanda y juegos.

“Le damos mucho valor al espacio de las niñeces, porque nos parece fundamental que la feria sea un paseo familiar”, expresó Karina.

La feria se sostiene pese al clima

Desde la Comunidad Emprendedora confirmaron que la feria se realizará incluso si hay lloviznas, salvo en caso de condiciones extremas.

“Con la recaudación de los puestos invertimos en gazebos e infraestructura para proteger a los emprendedores y sus productos. Si chispea, vamos a estar igual. Y el domingo ya se espera que esté más lindo”, explicó Karina.

Sorteos, redes y consumo local

Karina Bocca informó que se encuentra activo un sorteo en redes sociales, donde se regalarán 10 combos de premios sorpresa, todos donados por los propios emprendedores.

La participación se realiza a través del Instagram @comunidademprendedora.elbolson, con tiempo hasta el sábado, y la entrega de premios será el domingo en la feria.

Finalmente, Karina Bocca remarcó la importancia de acompañar estos espacios: “No solo invitamos a consumir local para apoyar a las familias emprendedoras, sino porque todo ese dinero queda circulando en el pueblo. Es una oportunidad para hacer red y fortalecer la economía local”.

O.P.