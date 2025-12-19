18°
26° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El Hoyo
19 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Se registró un despiste vehicular durante la madrugada

El hecho ocurrió poco antes de las 2 de la mañana y demandó una intervención preventiva. Los ocupantes del vehículo fueron asistidos y se reiteró el llamado a extremar la precaución al conducir, especialmente en calles y rutas de ripio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la madrugada de este viernes, Bomberos Voluntarios de El Hoyo intervinieron en un accidente vial sin personas lesionadas, ocurrido sobre el Callejón Paladino, a metros del canal.

 

Según la información oficial, la denuncia ingresó poco antes de las 2 de la mañana. Al arribar, el personal constató que se trataba de un despiste de un vehículo, y que en la escena ya se encontraban efectivos policiales.

 

 

Intervención y estado de los involucrados

 

Como parte del procedimiento habitual, los bomberos aseguraron el lugar y verificaron el estado de los ocupantes del vehículo, quienes no presentaban lesiones ni requirieron traslado.

 

En el operativo también participaron Policía y personal de Salud, quienes confirmaron que no hubo heridos.

 

 

Llamado a la prevención en calles de ripio

 

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo aprovecharon la intervención para reforzar un mensaje de prevención, especialmente en esta época del año, cuando aumentan los desplazamientos nocturnos y las condiciones de adherencia pueden variar.

 

  • Extremar la precaución en calles y rutas de ripio, donde la adherencia es menor.

     

  • Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

     

  • Conducir con luces bajas encendidas, incluso de noche o con buena visibilidad.

     

  • Respetar los carriles de circulación y normas de tránsito.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
4
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
5
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -