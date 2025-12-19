Se registró un despiste vehicular durante la madrugada

Durante la madrugada de este viernes, Bomberos Voluntarios de El Hoyo intervinieron en un accidente vial sin personas lesionadas, ocurrido sobre el Callejón Paladino, a metros del canal.

Según la información oficial, la denuncia ingresó poco antes de las 2 de la mañana. Al arribar, el personal constató que se trataba de un despiste de un vehículo, y que en la escena ya se encontraban efectivos policiales.

Intervención y estado de los involucrados

Como parte del procedimiento habitual, los bomberos aseguraron el lugar y verificaron el estado de los ocupantes del vehículo, quienes no presentaban lesiones ni requirieron traslado.

En el operativo también participaron Policía y personal de Salud, quienes confirmaron que no hubo heridos.

Llamado a la prevención en calles de ripio

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo aprovecharon la intervención para reforzar un mensaje de prevención, especialmente en esta época del año, cuando aumentan los desplazamientos nocturnos y las condiciones de adherencia pueden variar.

Extremar la precaución en calles y rutas de ripio , donde la adherencia es menor.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad .

Conducir con luces bajas encendidas , incluso de noche o con buena visibilidad.

Respetar los carriles de circulación y normas de tránsito.

