Pronóstico en Esquel: Viernes con cielo cubierto y ráfagas de viento

Para este viernes 19 de diciembre, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas caracterizadas por la nubosidad constante y vientos moderados a intensos del sector oeste. Durante las primeras horas de la madrugada, la temperatura se ubicará en los 11°C, descendiendo a una mínima de 10°C hacia las 05:00 horas bajo un cielo completamente cubierto.⁣

⁣

A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a subir paulatinamente, alcanzando los 12°C a las 08:00 y los 17°C hacia el mediodía. El viento será un factor predominante durante toda la jornada, rotando desde el noroeste hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 47 km/h en el turno mañana.⁣

⁣

La temperatura máxima de la jornada está prevista para las 17:00 horas, llegando a los 18°C con cielo parcialmente nuboso. En este horario se registrarán las ráfagas más fuertes, provenientes del oeste, con una intensidad de hasta 54 km/h. El índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel alto (6) entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protección solar.⁣

⁣

Hacia el final del día, la temperatura descenderá a los 15°C a las 20:00 horas y cerrará la jornada cerca de las 23:00 con 13°C. El cielo presentará nubes y claros hacia la medianoche, mientras que el viento disminuirá levemente su intensidad, situándose en ráfagas de hasta 34 km/h provenientes del noroeste.



T.B