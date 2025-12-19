14°
Esquel, Argentina
Viernes 19 de Diciembre de 2025
19 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: Viernes con cielo cubierto y ráfagas de viento

Se espera una temperatura máxima de 18°C para la tarde de este 19 de diciembre. El viento del oeste marcará la jornada con ráfagas que alcanzarán los 54 km/h.
Por Redacción Red43

Para este viernes 19 de diciembre, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas caracterizadas por la nubosidad constante y vientos moderados a intensos del sector oeste. Durante las primeras horas de la madrugada, la temperatura se ubicará en los 11°C, descendiendo a una mínima de 10°C hacia las 05:00 horas bajo un cielo completamente cubierto.⁣

A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a subir paulatinamente, alcanzando los 12°C a las 08:00 y los 17°C hacia el mediodía. El viento será un factor predominante durante toda la jornada, rotando desde el noroeste hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 47 km/h en el turno mañana.⁣

La temperatura máxima de la jornada está prevista para las 17:00 horas, llegando a los 18°C con cielo parcialmente nuboso. En este horario se registrarán las ráfagas más fuertes, provenientes del oeste, con una intensidad de hasta 54 km/h. El índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel alto (6) entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protección solar.⁣

Hacia el final del día, la temperatura descenderá a los 15°C a las 20:00 horas y cerrará la jornada cerca de las 23:00 con 13°C. El cielo presentará nubes y claros hacia la medianoche, mientras que el viento disminuirá levemente su intensidad, situándose en ráfagas de hasta 34 km/h provenientes del noroeste.

