Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño

En un gesto que destaca el fuerte vínculo humano dentro del ámbito laboral, los empleados Miriam, Claudia, Fabiana y Ricardo, trabajadores de la reconocida parrilla "La Montaña", sorprendieron a su empleador, Mariano Mateo, con una decoración especial por las fiestas. Lo que comenzó como un día nostálgico para el propietario, se transformó en una jornada de profunda gratitud y felicidad.

Mariano Mateo compartió sus sensaciones ante este detalle: "Estoy muy contento, hemos llegado, este año se ha pasado muy rápido, a pesar de todos los inconvenientes económicos que hay, nosotros estamos trabajando muy bien, gracias a Dios".



Sobre el impacto de la sorpresa, relató: "Sí, es una fecha muy especial Navidad, de hecho, hoy es de esos días que uno tiene que está medio triste, medio tonto, y me vengo al negocio a trabajar y me encuentro con que está todo decorado, absolutamente todo, con luces, con carteleras, con el gorrito, con todo, una buena onda".

El comerciante no escatimó en elogios para su equipo de trabajo: "Eso lo hizo toda la gente que está trabajando conmigo, Claudia, Fabiana, Ricardo, Miriam, y no tengo una palabra para agradecerles, porque, primero me levantaron el animo, y segundo, que yo no sabría cómo explicar, es la acción que tuvieron, lo hermoso que es. Entonces, me cambió el día y me cambió el año, estoy terminando el año con esta sorpresa que me dieron los chicos, que es hermosa".

Además de su equipo, Mateo agradeció el acompañamiento constante que recibe su negocio: "También tengo que agradecer a mi familia, obviamente, que me banca siempre, también a toda nuestra clientela de Esquel desde hace tantos años, que nos apoyan y gracias a ellos podemos subsistir. Gente que viene reiteradamente a vacacionar a Esquel todos los años, reinciden, que eso está bueno para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, que vuelven porque se sienten bien atendidos en todos lados, y bueno, vienen gente extranjera también".

La temporada turística actual, marcada por los atractivos naturales de la zona, fue otro punto que destacó con entusiasmo: "Cuando están los tulipanes es algo impresionante. Y bueno es una de las temporadas más importantes, es la temporada más importante que tenemos ahora, gracias a los tulipanes".

Finalmente, el propietario de "La Montaña" dejó un mensaje de afecto para quienes eligen su local: "La verdad que estoy terminando un día que empezó medio triste, que andaba yo, y termine feliz. Agradecerles a todos, tampoco tengo muchas palabras para agradecerles a ustedes, pero cuando uno quiere mucho a alguien, las palabras son pocas. Entonces, simplemente decirles que los quiero mucho, y para mí es un orgullo que vengan a mi negocio y se sientan como en su casa, que eso es lo que yo quiero a la gente que venga acá, que se sientan como en su casa.



Bueno, salud, gracias a toda mi gente que me ha apoyado desde que estoy en este rubro, gracias a mi gente que trabaja conmigo, gracias a todos los clientes, y de corazón a todos, a toda la gente que ha hecho que yo esté feliz. Entonces voy a brindar por todos".



T.B