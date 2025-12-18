Revés para el Gobierno: la reforma laboral pasará a debatirse en febrero

La Libertad Avanza anunció que demorará hasta el 10 de febrero el debate de la reforma laboral.

La decisión se debe a la falta de espaldos de los bloques dialoguistas para aprobar antes de fin de año esa iniciativa clave para el Gobierno.

La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar que ya había logrado el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.



Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, donde se buscará aprobar en el Senado la reforma laboral y los cambios en la ley de Glaciares.

La ex ministra de Seguridad realizó el anuncio de la postergación de la reforma laboral luego de una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros del interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.

El dictamen de mayoría fue firmado por 20 senadores entre las dos comisiones, ya que cosechó 11 firmas en Presupuesto y 9 en Trabajo y que fueron aportadas por libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales de Tucumán y Corrientes.



El dictamen de mayoría fue firmado por los aliados en disidencia parcial, con lo cual el oficialismo deberá hacer negociaciones para llegar al recinto con los acuerdos que permitan sancionar esta iniciativa.



Si bien el dictamen introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, la mayoría de los bloques están pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas, y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.



Otro punto está vinculado con los convenios de ultra actividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

Durante la reunión que tuvo un desarrollo armónico —a diferencia de las peleas que habían tenido lugar ayer—, el presidente del interbloque Popular, José Mayans, volvió a reclamar que se le otorguen los miembros que corresponden porque reclama siete lugares y les dieron cinco.

Por ese motivo, el interbloque opositor peronista aún no está integrando las comisiones, aunque participó para expresar su rechazo al tratamiento exprés que busca el oficialismo.

