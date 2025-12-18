19°
Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel

Durante la noche del miércoles, un importante operativo de emergencia se desplegó en la zona del Parque Industrial de Esquel tras declararse un incendio en el depósito de Vialidad Provincial, ubicado cerca del Puesto 624.
Un cortocircuito en el sistema de alumbrado provocó un incendio de magnitud en el predio de Vialidad Provincial durante la noche de este miércoles. El siniestro se registró alrededor de las 23:40 en el sector del Parque Industrial de Esquel, específicamente en las inmediaciones del Puesto 624, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia para contener el avance de las llamas.

 

De acuerdo al reporte de la Comisaría Segunda de Esquel, el foco ígneo se habría originado por una falla en el tendido eléctrico subterráneo. Según el relato del sereno del lugar, este cortocircuito inició la combustión de una pila de cubiertas en desuso, propagándose luego hacia un sector donde se almacenaba chatarra y diversas partes de vehículos viales.

 

A pesar de la intensidad del fuego, las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin lograron trabajar de manera conjunta para mantener las llamas localizadas y controladas. Gracias a esta intervención, no se registró riesgo de propagación hacia los campos linderos ni a otras dependencias del predio.

 

Finalmente, las autoridades policiales confirmaron que los elementos secuestrados que se encuentran depositados en el Puesto 624 no sufrieron daños y permanecen fuera de peligro. El operativo concluyó con el control total de la situación sin que se reportaran personas heridas.

 

 

 

