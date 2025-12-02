21°
Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Good Fellas y Little Good Times giran juntos por la costa

El viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, la banda llevará sus canciones originales por Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El show final será junto a Little Good Times en el marco del Festival de Blues.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La banda Good Fellas de Esquel se prepara para llevar por primera vez su música a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en una gira que promete ser un encuentro de pasión, arte, amistad y camaradería.

 

La agrupación llegará a la costa con sus canciones originales y toda la energía del Rock, el Rockabilly y el Blues para disfrutar, compartir y celebrar esta primera visita a la región.

 

Agradecimientos y colaboraciones

Good Fellas extendió un agradecimiento especial a Pablo Alonso por su invitación y gestión, que hicieron posible esta serie de presentaciones. Además, la banda compartirá grandes momentos de buena música con los integrantes de Little Good Times: Leandro Badía, Nico Bueno y David Hernández.

 

Agenda de shows en la Patagonia Austral

La gira musical se extenderá por tres días, cubriendo tanto la ciudad petrolera como la villa balnearia, con una agenda variada de presentaciones:

 

  • Viernes 5 de diciembre – 22 hs: El primer show de la gira será en La Vieja Esquina en Comodoro Rivadavia.

     

  • Sábado 6 de diciembre – 22:30 hs: Good Fellas se presentará en La Caverna (Comodoro Rivadavia), donde compartirán escenario con la banda Little Good Times.

     

  • Domingo 7 de diciembre – 20:30 hs: El cierre de la gira será en el Camping Municipal de Rada Tilly. Este show se realizará en el marco del Festival de Blues de Rada Tilly, y también contarán con la presencia de Little Good Times.

     

La banda invita al público a acompañarlos en este hito de su carrera, que celebra la música como un espacio de encuentro y amistad en la Patagonia Austral.




T.B

 

