Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El CONICET transmite en vivo la vida de pingüinos y petreles gigantes desde Chubut

Las costas del Parque Patagonia Azul vuelven a ser protagonistas de un streaming científico que muestra en primer plano cómo aves como el pingüino de Magallanes incuban y cuidan a sus pichones en la Isla Tova.
Por Redacción Red43

Las costas del Chubut vuelven a ser protagonistas de una transmisión para todo el mundo a cargo del CONICET. En esta ocasión, se trata de un fascinante streaming científico que se desarrolla desde el Parque Patagonia Azul y que permite apreciar en detalle cómo viven especies emblemáticas como pingüinos de Magallanes, petreles gigantes y cormoranes imperiales.

 

Este proyecto de observación remota se centra en la vida silvestre de la Isla Tova, un punto geográfico ubicado en el sur de Chubut, en cercanías a la localidad de Camarones.

 

Tecnología autosustentable para la ciencia en primer plano

La transmisión se realiza gracias a la instalación de cámaras autosustentables, que se alimentan con luz solar para asegurar un monitoreo continuo.

 

Estas herramientas de alta tecnología ofrecen al público y a la comunidad científica escenas de la vida cotidiana que rara vez son observadas por las personas y en primer plano. A través de la transmisión, es posible ver en vivo cómo estas especies marinas viven, incuban y cuidan a sus pichones.

 

El proyecto de observación está a cargo del investigador Flavio Quintana, cuyo objetivo es estudiar el comportamiento de las aves a través de este método de observación remota.

 

La transmisión en vivo puede ser seguida en cualquier parte del mundo a través del canal de YouTube de Explore Birds Bats Bees / Magellanic Penguin Nest – Isla Tova, ingresando directamente al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0Ox2Ka_T9BY.



T.B

 

