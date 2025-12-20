El camionero lucha contra el veneno de la yarará: sigue grave, en terapia y con respirador

El estado de salud de Miguel Esteban Contreras, el camionero que fue mordido por una yarará mientras trabajaba en la zona de Cutral Co, continúa siendo crítico. El hombre se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Policlínico de Cipolletti, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro complejo producto del veneno.

Su esposa, explicó que los médicos informaron que Miguel presenta un compromiso severo en los pulmones y que actualmente el respirador artificial se encuentra al 80%. “Había mejorado y habían bajado el respirador al 50%, pero después se complicó de nuevo y tuvieron que subirlo”, relató.

Según contó, el veneno afectó gravemente los glóbulos rojos y las plaquetas, por lo que continúa la necesidad urgente de dadores de sangre. “El mismo veneno fue consumiendo sus órganos y todavía no termina de irse del cuerpo”, explicó.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando Contreras detuvo el camión para descansar. Bajó a estirar las piernas, sintió un pinchazo en una de ellas, pero no le dio importancia. Más tarde se acostó a dormir y horas después comenzó con fuertes dolores. Finalmente logró llegar por sus propios medios hasta la caminera, donde pidió ayuda.

El antídoto pudo ser aplicado recién varias horas después, lo que agravó el cuadro clínico. Estudios posteriores confirmaron la presencia de veneno de yarará en sangre.

Actualmente, Miguel permanece sedado y con respirador artificial. Su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico, mientras su familia aguarda novedades con profunda preocupación.