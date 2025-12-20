Le pidió una práctica sexual extrema, pero ella se negó: no pudo evitarlo y estuvo a punto de morir

En la provincia de Santiago del Estero, la Fiscalía solicitó este jueves la prisión preventiva para un vecino de la ciudad de Añatuya, en el departamento de General Taboada, acusado de protagonizar un estremecedor episodio de violencia sexual contra su esposa, ocurrido en el interior del hogar familiar. El hecho derivó en una grave hemorragia que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia y a una compleja reconstrucción de la zona afectada.

El imputado permanece detenido desde hace más de un mes y fue formalmente acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por grave daño a la salud, una figura penal de extrema gravedad. La causa es investigada por la fiscal Alejandra Sobrero, quien consideró acreditados los elementos centrales del ataque y pidió que el hombre continúe privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

Según consta en la investigación, el hecho ocurrió a mediados de noviembre. La pareja había acordado pasar una noche a solas y dejó a sus hijos al cuidado de una familiar. Durante ese encuentro, el acusado habría propuesto una práctica sexual extrema, ante lo cual la mujer manifestó una negativa clara y explícita. Pese a ello, de acuerdo con la acusación fiscal, el hombre insistió y se impuso por la fuerza.

La situación derivó en lesiones de extrema gravedad. La víctima sufrió una hemorragia severa que, en cuestión de minutos, obligó a su traslado urgente al Hospital Zonal de Añatuya. Al advertir la magnitud del cuadro clínico, el acusado se retiró del lugar, según reconstruyeron los investigadores.

En el centro de salud, los médicos determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata. Durante la operación, debieron realizar una reconstrucción completa de la zona afectada para salvar la vida de la mujer. Los investigadores no descartan que durante el ataque se haya utilizado un objeto extraño, hipótesis que forma parte de las pericias incorporadas al expediente.

La víctima ya declaró ante la Justicia y ratificó que expresó su negativa durante el encuentro, aunque evitó profundizar o agravar su testimonio contra su pareja. No obstante, para la Fiscalía, las pruebas médicas, el relato de la mujer y el contexto del hecho resultan suficientes para sostener la imputación.

Ahora, será una jueza quien deberá resolver el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público Fiscal, en una causa que vuelve a poner en el centro del debate la violencia sexual dentro del ámbito familiar y la necesidad de respuestas judiciales contundentes ante delitos de esta naturaleza.