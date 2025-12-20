Orgullo para Gualjaina: Yenifer Ortiz se recibió de Veterinaria

Gualjaina celebra un nuevo logro académico. Yenifer Ortiz se recibió tras rendir su última materia y defender su tesis, obteniendo una calificación de diez en ambas instancias.

La joven realizó toda su carrera en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), institución de educación pública, alcanzando este importante objetivo luego de años de estudio, esfuerzo y perseverancia.

Como ocurre con muchos estudiantes del interior, Yenifer debió dejar su lugar de origen para formarse profesionalmente, apostando a la educación pública como herramienta de inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo, gracias al acceso a la universidad pública.

El orgullo y la emoción de su mamá: "Como mamá de Yeni me siento orgullosa. Siempre solía decirle: perseverá y triunfarás. Mi hija puede ser el ejemplo de muchos jóvenes: con esfuerzo todo se puede. No es un camino fácil, pero no es imposible.”

Un logro que llena de orgullo a su familia y a toda la comunidad de Gualjaina, y que vuelve a poner en valor el rol fundamental de la educación pública y el acompañamiento familiar.