El COA Diucón Comarca Los Alerces cerró el año y proyecta su 15° aniversario



En un balance de fin de año, Liliana Tamame y Cristina Ríos, integrantes del Comité de Gestión del COA Diucón Comarca Los Alerces, repasaron las actividades realizadas durante 2025 y destacaron el crecimiento del trabajo en conservación, educación ambiental y articulación institucional.

Ríos explicó que el COA cuenta con una estructura organizativa integrada por una coordinación, un área de comunicación y un comité de gestión del que forman parte sus miembros activos. “Cuando uno se sienta a repasar todo lo realizado, toma real dimensión de la cantidad de acciones desarrolladas a lo largo del año y de los desafíos que todavía quedan por delante”.



Entre las actividades fijas del calendario anual se destaca el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, que se realiza dos veces al año —en julio y febrero— en lagunas y arroyos de Esquel, Trevelin y zonas aledañas. Los registros obtenidos se sistematizan y se elevan a Aves Argentinas, institución que nuclea a más de cien Clubes de Observadores de Aves (COA) en todo el país.



Otra de las propuestas relevantes es la participación en el Global Big Day, una actividad de alcance mundial que se desarrolla en los meses de mayo y octubre, invitando a la comunidad a observar y registrar aves durante 24 horas, para luego cargar los datos en la plataforma internacional eBird, promoviendo la ciencia ciudadana.



El trabajo educativo constituye uno de los pilares centrales del COA. A través del programa “Las aves van a la escuela”, integrantes del club brindaron charlas en distintos establecimientos educativos de Esquel y Trevelin, abordando la identificación de aves locales, la importancia de su presencia en los entornos urbanos y rurales, y la necesidad de conservar los ambientes naturales. “Se valora y se cuida aquello que se conoce”, remarcó Ríos.



En este sentido, se destacó especialmente el trabajo articulado con otras instituciones, considerado fundamental para la apropiación colectiva de los aprendizajes. Durante el año, el COA desarrolló acciones conjuntas con Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el INTA —a través de su Campo Experimental—, Bomberos Voluntarios, la Cooperativa 16 de Octubre, establecimientos educativos, el Parque Nacional Los Alerces, entre otras entidades de la región.



Asimismo, el COA participó del Encuentro de COA Patagonia Norte, realizado este año en la localidad de General Roca, un espacio destinado a fortalecer vínculos entre clubes, intercambiar experiencias y compartir propuestas de trabajo territorial.



Otra de las iniciativas destacadas fue la organización de la elección del ave emblema en distintas localidades. En 2025, junto a Guardafauna y la comunidad de Los Altares, se eligió al Águila Mora como ave representativa de la localidad, tras un proceso participativo basado en registros y fotografías aportadas por vecinos y observadores.



En paralelo, continúa el trabajo de recuperación de especies vegetales autóctonas en la plazoleta ubicada sobre la avenida Yrigoyen, en Esquel, con la plantación de maitén, laura, maqui, calafate y otras especies de la cordillera, destinadas a mejorar el hábitat de las aves. A pesar de la emergencia hídrica, las tareas se sostienen gracias al esfuerzo del grupo y la colaboración de vecinos según contó Liliana Tamame.



Ríos subrayó que todas las actividades del COA son sin fines de lucro, sostenidas por el compromiso voluntario de sus integrantes y organizadas en torno a tres ejes fundamentales:

concientización, entendida como el valor de conocer para cuidar; educación, concebida como una siembra para el presente y el futuro; y comunicación, orientada a difundir el conocimiento mediante prácticas de ciencia ciudadana.

Finalmente, Liliana Tamame anunció que el COA Diucón Comarca Los Alerces celebrará su 15° aniversario el próximo 14 de abril de 2026, con actividades abiertas a la comunidad y un encuentro especial para conmemorar una trayectoria dedicada a la conservación, la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad y la naturaleza.