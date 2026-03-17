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Martes 17 de Marzo de 2026
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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo despide a las aves migratorias con una jornada de avistaje en el Parque Nacional

Este sábado se realizará una salida de avistaje en el Parque Nacional Lago Puelo para observar a las especies que comienzan su migración tras la temporada de reproducción en la zona.
Por Redacción Red43

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Con la llegada del otoño, el ciclo natural comienza a marcar el ritmo en la Patagonia y en Parque Nacional Lago Puelo se prepara una actividad especial para despedir a las aves migratorias que cada verano eligen la Comarca para reproducirse.

 

Un espectáculo natural antes de la migración

A medida que avanzan los días, distintas especies comienzan su viaje hacia el norte del continente y la costa atlántica, en recorridos que pueden superar los 5.000 kilómetros. Entre ellas se destacan los fío fío, los pico de plata y las garzas brujas, que ya emprenden su partida junto a sus crías.

 

Los bosques de Lago Puelo son un punto importante dentro de este ciclo, ya que ofrecen condiciones favorables como abundante alimento, refugio natural y menor presencia de depredadores, lo que los convierte en un sitio ideal para la nidificación.

 

Jornada de avistaje abierta a la comunidad

En este contexto, se realizará una salida de observación de aves para acompañar este momento del año y conocer más sobre las especies que habitan temporalmente la zona.

 

 

  • Día: sábado 21 de marzo
  • Hora: 9 am
  • Punto de encuentro: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo

La actividad invita a vecinos y visitantes a recorrer el entorno natural y observar a estas aves en uno de los momentos más significativos de su ciclo de vida.

 

Recomendaciones para participar

Sugieren asistir con ropa cómoda, binoculares, libreta de campo y equipo de mate para disfrutar de la experiencia.

 

Además, se informó que la jornada se suspenderá en caso de lluvia o llovizna, debido a las condiciones necesarias para el avistaje.

 

 

 

O.P.

 

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