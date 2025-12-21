La Unidad N° 6 de Rawson tiene su primer egresado universitario

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco informó la concreción del primer egreso universitario en la Unidad N° 6 de Rawson. Se trata de Sergio Darío Chocobar, quien completó la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor, carrera dictada por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Sede Puerto Madryn.

Desde la institución se indicó que el estudiante aprobó su última materia con una calificación de 9 (nueve). El hecho fue destacado en una comunicación oficial, en la que se señaló que se trata del primer egreso universitario registrado en esa unidad.

Asimismo, la universidad señaló que la finalización de esta carrera se enmarca en las políticas institucionales vinculadas al acceso a la educación superior y al desarrollo de trayectorias académicas en contextos de privación de la libertad.

En ese sentido, desde la UNPSJB se remarcó el rol de la educación superior como herramienta para la formación y la proyección de futuros profesionales.

R.G.