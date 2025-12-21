17°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
21 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Unidad N° 6 de Rawson tiene su primer egresado universitario

Sergio Darío Chocobar finalizó la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor, dictada por la UNPSJB a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco informó la concreción del primer egreso universitario en la Unidad N° 6 de Rawson. Se trata de Sergio Darío Chocobar, quien completó la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor, carrera dictada por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Sede Puerto Madryn.

 

Desde la institución se indicó que el estudiante aprobó su última materia con una calificación de 9 (nueve). El hecho fue destacado en una comunicación oficial, en la que se señaló que se trata del primer egreso universitario registrado en esa unidad.

 

Asimismo, la universidad señaló que la finalización de esta carrera se enmarca en las políticas institucionales vinculadas al acceso a la educación superior y al desarrollo de trayectorias académicas en contextos de privación de la libertad.

 

En ese sentido, desde la UNPSJB se remarcó el rol de la educación superior como herramienta para la formación y la proyección de futuros profesionales.

 

 

