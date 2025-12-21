14°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
21 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Deportivo Rio Pico tendrá su cancha de fútbol 5 sintético

Ya está el terreno preparado y la platea finalizada. Falta colocar la alfombra.
La localidad de Rio Pico tendrá pronto su segunda cancha de futbol 5 sintético. Hace pocos meses se inauguró una al lado del gimnasio municipal y en poco tiempo más le llevará el turno al Club Social y Deportivo Rio Pico, institución emblema de esa localidad cordillerana

 

Gracias al trabajo en conjunto, al compromiso y la solidaridad de muchas personas e instituciones, debemos señalar que hoy el club ya cuenta con el terreno preparado y la platea finalizada, un paso fundamental para la colocación de la alfombra de fútbol 5, compromiso que permitirá seguir creciendo y brindando más y mejores espacios deportivos para la comunidad.

 

 

Este playón deportivo está ubicado al lado de la cancha de fútbol 11, predio que se observa sobre el margen izquierdo del ingreso al pueblo de Rio Pico.

 

Entre los organismos que trabajan para que esto sea posible, debemos mencionar a Vialidad Provincial, a la misma Municipalidad de Río Pico y a la Brigada de Incendios, entre otros colaboradores.

 

