El diálogo se consolida como la vía más efectiva para resolver delitos

El Área de Soluciones Alternativas de Conflictos de la Fiscalía de Esquel ha logrado consolidar un modelo que rompe con la idea de que la única solución frente al delito es la pena de prisión. A través de un informe de gestión detallado del año 2025, la institución demostró que el diálogo y la conciliación no solo son posibles, sino que resultan ser herramientas mucho más ágiles que el juicio tradicional.

Cifras que avalan el sistema El balance del año arroja resultados contundentes: de las 844 actuaciones iniciadas, se finalizaron con éxito 748. Esto significa que casi el 89% de los casos que pasaron por esta oficina encontraron una resolución extrajudicial. Según explicaron desde la Fiscalía, el secreto de estos resultados reside en dos pilares fundamentales: la voluntariedad (que las partes quieran participar) y la confidencialidad (que lo hablado se mantenga en privado).

El éxito de la escucha en problemas vecinales Uno de los puntos más fuertes del informe se encuentra en la resolución de faltas menores y disputas barriales. De 196 casos ingresados por conflictos vecinales, 100 terminaron en un acuerdo directo. La premisa es clara: las personas cumplen mejor las soluciones cuando ellas mismas ayudaron a crearlas. Al ser protagonistas del acuerdo, el compromiso por mantener la paz social es mucho mayor que cuando se impone un castigo desde afuera.

Respuestas ante el cibercrimen Tradicionalmente, las estafas virtuales representaban un desafío casi imposible de resolver debido a la distancia entre víctima y victimario. Sin embargo, mediante una red de colaboración con la Policía Federal y otras instituciones nacionales, el área logró que el 60% de los casos de cibercrimen terminaran con un acuerdo. Para los vecinos de Esquel, esto se tradujo en una solución tangible: recuperar dinero que ya daban por perdido.

Este enfoque de "tercera vía" busca que los modos alternativos de resolución no sean herramientas para la reiteración delictiva, sino metas deseables que cooperen con los fines del Derecho Penal, procurando una solución temprana y evitando el escalamiento de los conflictos hacia situaciones de mayor violencia.

F.P