El radicalismo cordillerano se reunió en El Maitén

El Bloque Cordillerano de la Unión Cívica Radical (UCR) llevó adelante una reunión de trabajo en El Maitén, con el objetivo de analizar el escenario político actual y compartir las realidades de las distintas comunidades que integran la Comarca.

Durante el encuentro se realizó un balance del año transcurrido, en el que se destacó el trabajo territorial desarrollado en la región y la presencia sostenida del radicalismo en cada localidad. Además, se abordó la situación del partido luego de las elecciones de medio término y se analizó el rol de la UCR dentro de la alianza Despierta Chubut, evaluando desafíos y perspectivas a futuro.

Otro de los ejes centrales fue la puesta en común de las problemáticas locales, donde representantes de cada comunidad expusieron sus realidades con el objetivo de construir soluciones y estrategias compartidas que fortalezcan el trabajo regional.

La jornada concluyó con una cena de cierre de año, en la que se debatieron los lineamientos y acciones a seguir de cara al próximo período. Los acuerdos alcanzados quedaron plasmados en el libro de actas del bloque, reafirmando el compromiso con los militantes y referentes locales, y la decisión de encarar un nuevo año con renovación, convicción y desafíos por delante.

Como resultado del encuentro, se destacó la firmeza y la unidad del Bloque Cordillerano, que continúa trabajando para consolidarse y posicionarse como una alternativa electoral sólida, tanto en la Comarca como a nivel provincial, dentro del escenario político partidario.

R.G.