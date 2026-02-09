El anuncio sobre la TV Pública que encendió la polémica

El futuro de la Televisión Pública volvió al centro del debate luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitiera que el Gobierno nacional evalúa cerrar la señal estatal, aunque aclaró que, por el momento, la decisión será cambiarle el nombre y profundizar su achicamiento.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en un streaming y luego ampliadas en diálogo con Infobae, donde el funcionario explicó que, si bien la ley prohíbe la privatización de la TV Pública, el Poder Ejecutivo cuenta con herramientas para reducir su estructura y costos operativos.

“Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, afirmó Adorni.

Cambio simbólico y recorte de gastos

Según explicó el jefe de Gabinete, el cambio de nombre apunta a marcar un giro simbólico en la orientación del medio estatal durante la gestión de Javier Milei. Desde el Gobierno consideran que la actual denominación “TV Pública” tiene una carga ideológica asociada al kirchnerismo y buscan despegarse de esa identidad.

En ese sentido, Adorni señaló que existe una orden expresa de retirar cartelería y contenidos con impronta ideológica, en línea con la narrativa oficial de La Libertad Avanza (LLA). El funcionario adelantó que este proceso se dará junto a retiros voluntarios y otros mecanismos administrativos, aunque evitó brindar detalles.

“El objetivo es hacerla eficiente, achicarla todo lo que se pueda y no generar más gastos”, sostuvo.

Intervención prorrogada hasta 2027

Mientras se discuten estos cambios, la situación laboral de los trabajadores de la TV Pública y Radio Nacional continúa atravesada por la intervención estatal. El Gobierno nacional prorrogó recientemente la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) (organismo que nuclea a ambos medios) mediante el Decreto 79/2026.

La medida extiende el proceso de reestructuración hasta el 1º de febrero de 2027, consolidando un escenario de incertidumbre para los empleados y reforzando el control del Ejecutivo sobre los medios públicos.

Un debate que vuelve a encenderse

Las declaraciones de Adorni reavivan la discusión sobre el rol de los medios públicos en la Argentina, su financiamiento y su función social. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducir el gasto estatal y eliminar lo que considera “estructura innecesaria”, sectores sindicales, culturales y políticos advierten sobre el impacto en el derecho a la información y en la pluralidad de voces.

Por ahora, el cierre no es una decisión tomada, pero el cambio de nombre y el achicamiento de la TV Pública aparecen como el primer paso de una transformación profunda que promete seguir generando controversia.

