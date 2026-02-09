23°
Lunes 09 de Febrero de 2026
09 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Violento accidente en Ruta 40 dejó personas atrapadas y hospitalizadas

Un choque frontal se registró cerca de las 19 horas de este domingo. Involucró a una camioneta y un auto, dejando como saldo personas heridas: una de ellas atrapada.
Un accidente de gravedad se registró durante la tarde del domingo en la Ruta Nacional 40 norte, a la altura de la Cascada de la Virgen, en jurisdicción de El Bolsón. El siniestro ocurrió alrededor de las 19 horas y motivó un importante despliegue de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta ingresó a través del sistema 911, lo que generó el despacho inmediato de una unidad de rescate y una unidad del destacamento de Mallín Ahogado.

 

 

Choque frontal y una persona atrapada

 

Al arribar al lugar, el personal de emergencia constató un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Peugeot 206. Como consecuencia del impacto, una de las personas que viajaba como acompañante en el Peugeot 206 quedó atrapada en el interior del vehículo, lo que obligó a realizar maniobras de rescate.

 

En el lugar ya se encontraba trabajando personal del Hospital de Área El Bolsón, junto con Policía, Gendarmería Nacional y Seguridad Vial, quienes colaboraron en el operativo y en el ordenamiento del tránsito.

 

 

Ruta cortada y operativo de rescate

 

Por razones de seguridad y para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, se dispuso el corte total de la Ruta 40 durante varios minutos. Bomberos Voluntarios realizaron tareas de extricación, logrando liberar a la persona atrapada tras un intenso trabajo coordinado.

 

El ocupante del vehículo menor fue trasladado al nosocomio local con politraumatismos, mientras que otro ocupante de la camioneta Toyota Hilux también fue derivado al hospital para su evaluación médica.

 

 

 

O.P.

 

