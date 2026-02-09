23°
09 de Febrero de 2026
09 de Febrero de 2026
Incendio en la Comarca: Sigue contenido, pero el viento obligó a reforzar tareas en sectores activos

El incendio que tuvo origen en Puerto Patriada no avanza, pero tampoco se apaga del todo: el viento volvió a generar movimiento en algunos sectores y el operativo sigue firme en el territorio.
A más de un mes de iniciado el incendio en Puerto Patriada, el operativo continúa sosteniendo un equilibrio delicado. El último parte oficial, emitido este domingo 8 de febrero por la noche, confirma que el fuego permanece contenido en un 85%, aunque con actividad persistente en el sector del arroyo El Blanco y reactivaciones puntuales que obligaron a redoblar esfuerzos.

 

El incendio se originó el 5 de enero y, si bien el avance logró ser frenado en gran parte del perímetro, las condiciones meteorológicas (especialmente el aumento del viento) siguen jugando un papel determinante en la evolución diaria del escenario.

 

El viento volvió a mover el tablero

 

Durante la jornada del domingo, el incremento en la intensidad del viento generó reactivaciones en los sectores de Daher, La Burrada y El Coihue, zonas donde el personal debió intervenir con rapidez para evitar una propagación mayor.

 

Las brigadas realizaron construcción y refuerzo de líneas cortafuegos, además de tareas de enfriamiento, con apoyo de medios aéreos que operaron específicamente sobre esos puntos. La respuesta fue inmediata y permitió contener los focos detectados, aunque la situación sigue siendo dinámica.

 

Sectores sin reactivaciones y control sostenido

 

En contraste, el sector del Retamal y la zona conocida como Tinelli mostraron un comportamiento más estable. Allí se mantuvieron recorridos preventivos para la detección de puntos calientes y el refuerzo de líneas ya construidas, sin que se registraran reactivaciones durante el día.

 

 

Para este lunes, el plan de trabajo prevé continuar con los recorridos en Tinelli y El Retamal, mientras que en los sectores donde hubo reactivaciones se intensificarán las tareas con autobombas, enfriamientos y vigilancia sobre posibles nuevos focos.

 

Un operativo que no se detiene

 

Actualmente, 93 personas forman parte del operativo, desplegadas en terreno con apoyo terrestre y aéreo, que se activa según la necesidad operativa.

 

La superficie total afectada aún no fue determinada, y la vegetación dañada incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo. Las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación.

 

Contenido, pero no extinguido

 

A cinco semanas del inicio del incendio, el escenario en Puerto Patriada muestra avances, pero también recuerda que el fuego no está extinguido. El 85% de contención representa un logro importante, aunque cada jornada está atravesada por variables como el viento, la topografía y el estado del combustible vegetal.

 

Mientras la Comarca Andina intenta retomar cierta normalidad tras un verano marcado por el fuego, el operativo sigue activo, con la premisa de sostener lo logrado y evitar retrocesos en un territorio que todavía exige atención constante.

 

 

 

O.P.

 

