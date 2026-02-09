Estaba tan borracho que hizo “estallar” el alcoholímetro cuando lo pararon en un control

En Villa La Angostura rige la ley de Alcohol Cero al volante, prohibiendo conducir cualquier vehículo con una tasa de alcohol superior a 0,0 g/l en sangre. Esta normativa, vigente en toda la provincia, implica sanciones severas como retención de licencia y multas elevadas, buscando garantizar la seguridad vial.

De igual manera, pese a que está prohibido se conocen casos de alcoholemia positiva todos los findes de semana no sólo en la ciudad cordillerana, sino también en diversos puntos de la provincia. En esta ocasión, se conoció un insólito caso donde se registró que un automovilista "rompió" el alcoholímetro el pasado domingo por la madrugada.

Un conductor en un operativo superó el límite de medición de alcohol en el alcoholímetro, ya que el artefacto no logró arrojar un valor numérico, lo que indica una graduación extremadamente alta.

Esta situación puso en alarma a Villa la Angostura, ya que sólo en el mes de enero se detectaron 50 alcoholemias positivas con distintos niveles de alcohol en sangre.

Cuando el alcoholímetro deja de medir, como ocurrió en este caso, se trata de valores que superan ampliamente los límites tolerables, evidenciando una conducta de alto riesgo y una amenaza directa para la seguridad vial.

Uno de los casos que se destacó fue la de un conductor que presentaba más de 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra no sólo representa un riesgo extremo para quien maneja, sino también para peatones y otros automovilistas. En el marco de estos operativos también se aplicaron multas que alcanzaron los 14,5 millones de pesos, sumado a las inhabilitaciones y secuestros de vehículos. Al conductor le aplicaron una fuerte multa y le secuestraron el automóvil.