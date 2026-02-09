Papas y vino: Un robo con gusto a ensalada y tinto terminó con cuatro detenidos

Un operativo policial realizado el sábado por la noche en El Bolsón terminó con la detención de cuatro personas involucradas en un raid delictivo que incluyó la sustracción de mercadería desde la vereda de una verdulería y el robo de varias cajas de vino. En el hecho también participaron dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de los organismos de protección correspondientes.

El episodio se registró alrededor de las 21 horas, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) recibió una denuncia informando lo que estaba ocurriendo.

Intervención policial

Tras el aviso, iniciaron un patrullaje por la zona y lograron divisar un vehículo Fiat Uno, en el que se movilizaban los presuntos autores del hecho. El rodado fue identificado en calle Sarmiento, cerca de la intersección con Pueyrredón, donde se procedió a detener su marcha a pocas cuadras del lugar del robo.

Con autorización judicial, se realizó una requisa del automóvil, en la que la Policía encontró una bolsa de papas de 20 kilos, sustraída de la verdulería, además de varias cajas de vino, elementos que habrían sido obtenidos durante el raid delictivo.

La mercadería fue secuestrada como parte de la investigación y quedó a disposición de la Justicia.

Detenidos y menores involucrados

Los cuatro adultos involucrados fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial de El Bolsón, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, los dos menores de edad que viajaban en el vehículo fueron entregados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

