Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel

En el marco del operativo Verano Seguro, personal de la Policía del Chubut intervino este sábado en un violento episodio ocurrido en Esquel, que culminó con la aprehensión de tres personas por daños, atentado y resistencia a la autoridad.

Según informó la Unidad Regional Esquel, alrededor de las 6:30 horas personal de Tránsito alertó sobre un vehículo Volkswagen Gol que se dio a la fuga de un control de alcoholemia realizado en calle Holdich, escapando en dirección al barrio Badén.

Minutos más tarde, un móvil policial localizó al rodado cuando ingresaba al patio de una vivienda ubicada sobre calle Los Sueños, entre Los Alerces, en el barrio Badén I. Al aproximarse el personal policial, un sujeto salió del domicilio y arrojó una piedra contra el móvil, provocando daños en el parabrisas.

Cuando los efectivos descendieron con intenciones de aprehenderlo, el individuo intentó agredirlos físicamente. En ese momento, una mujer y otro sujeto también salieron de la vivienda y comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial. Si bien algunos impactos alcanzaron a los uniformados, no se registraron lesiones de gravedad gracias al uso de chalecos balísticos.

Ante la situación, se solicitó apoyo y se logró la aprehensión de las tres personas identificadas como D.P. (37), V.H. (40) y K.P. (17). Los dos adultos quedaron detenidos y fueron trasladados a la comisaría por los delitos de daños, atentado y resistencia a la autoridad.

Intervino el fiscal de turno, Dr. Ismael Cerda, quien dispuso que los mayores permanezcan detenidos hasta la audiencia de control de detención, mientras que el menor de 17 años fue restituido a un adulto responsable.

R.G.