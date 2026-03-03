Tiene 15 años y mató a un vecino para robarle: su madre lo entregó a la policía

Un dato que se esparció como pólvora en el barrio terminó convirtiéndose en una sentencia de muerte. La noticia de que Christian Adrián Maddalena, de 32 años, había cobrado una indemnización millonaria lo puso en la mira de delincuentes que, según la investigación, montaron una trampa para asaltarlo en Moreno. Horas después de una supuesta oferta para comprar una moto, el hombre fue ejecutado de un disparo en el abdomen.

El crimen ocurrió la noche del 26 de febrero en la intersección de Félix de Azara y María Montiveros, en el barrio Las Catonas, partido de Moreno. Allí, de acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima fue citada por tres jóvenes bajo el pretexto de concretar una operación comercial.

Maddalena había percibido días antes una indemnización de 11 millones de pesos por un accidente. La información circuló rápidamente en la zona y, para los investigadores, ese dato fue el detonante del ataque. Pese a que su padre le advirtió que no acudiera al encuentro, el hombre decidió asistir sin imaginar que se trataba de una emboscada.

En cuestión de minutos, los agresores lo rodearon, le sustrajeron el celular y la billetera y le exigieron el dinero del juicio. Ante la respuesta de que no llevaba encima esa suma, uno de ellos abrió fuego. El disparo le provocó una herida mortal. Los atacantes escaparon mientras la víctima agonizaba sobre el asfalto. Murió poco después a raíz de la gravedad de la lesión.

En las últimas horas, un adolescente de 15 años fue detenido por el hecho. Según confirmaron fuentes judiciales, fue su propia madre quien lo llevó a la comisaría. Por disposición del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el menor fue trasladado a un centro especializado, donde permanecerá bajo un régimen de tratamiento tutelar intensivo mientras avanza la causa.

El expediente fue caratulado como homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, una figura que contempla penas severas. Los investigadores ya tendrían identificado a al menos uno de los presuntos cómplices y trabajan para definir la situación del tercer implicado.

Entre los vecinos de Las Catonas persiste la conmoción. Algunos señalaron que uno de los sospechosos formaría parte de una banda de motochorros que habría cometido otros robos recientes en la zona. La Justicia ahora intenta determinar el grado de participación de cada uno y reconstruir con precisión cómo se gestó el plan que terminó en un homicidio.