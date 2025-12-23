15°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 curiosidades
23 de Diciembre de 2025
curiosidades |
Por Redacción Red43

Fabrican ataúdes y despidieron el año haciendo el asado en una parrilla con forma de féretro

Los trabajadores no encontraron mejor forma de decirle adiós al 2025. Lo que se suponía sería una despedida “normal” terminó estallando en las redes con comentarios de todo tipo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que empezó como un asado de fin de año entre compañeros de trabajo terminó captando la atención de miles de usuarios en redes sociales. La celebración, realizada en una fábrica de ataúdes, se volvió viral luego de que se difundieran imágenes de una parrilla con forma de féretro. El contraste entre una tradición popular y un escenario asociado a lo fúnebre despertó reacciones, comentarios y compartidos que multiplicaron su alcance.

 

El posteo fue realizado por uno de los asistentes al festejo, quien contó que había sido invitado por el dueño de la fábrica a compartir el tradicional festejo de fin de año. Junto a las imágenes, el usuario acompañó la publicación con un comentario distendido y en clave de humor: “Vine a comer el asado de fin de año a la fábrica de mi amigo, que hace ataúdes, y esta es la parrilla”. La frase, breve y espontánea, despertó rápidamente la curiosidad de los usuarios y contribuyó a que el contenido se viralizara en cuestión de horas.

 

Las imágenes no solo mostraban el particular dispositivo metálico con forma de cajón, adaptado para funcionar como parrilla, sino también parte del taller donde se desarrollaba la actividad cotidiana de la empresa. En el fondo podían verse numerosos ataúdes apilados, listos para su comercialización, lo que reforzaba el contraste entre el clima festivo del asado y el escenario poco habitual para una reunión gastronómica.

 

Lejos de incomodarse, el autor del posteo optó por profundizar el tono irónico y describió el ambiente con una frase que también se volvió muy citada: Cualquier lugar al que mires es una potencial tapa de disco de death metal, es fascinante”. Ese comentario terminó de consolidar el espíritu del contenido, que apeló al humor negro como principal motor de su circulación.

 

La publicación alcanzó un alto nivel de interacción, con miles de “me gusta”, reposteos y respuestas. La creatividad aplicada a la parrilla, sumada a lo inesperado del lugar elegido para la celebración, funcionó como una combinación ideal para destacarse en el universo digital, donde lo original y lo disruptivo suelen imponerse con rapidez.

 

En los comentarios, otros usuarios se sumaron con chistes y frases cargadas de sarcasmo, como “no preguntes de dónde salió la carne” o “es un asado que te morís”, “un fenómeno” entre muchas otras ocurrencias.

 

Así, el asado de fin de año dejó de ser una simple reunión privada para transformarse en una postal viral que, con humor y sorpresa, recorrió las redes sociales y se ganó un lugar entre los contenidos más comentados del momento.

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
3
 Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"
4
 El Gobierno del Chubut deposita el pago del medio aguinaldo para la Administración Pública
5
 Una pareja estaba haciendo el amor en un auto, se acercó para mirar y lo balearon
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -
Curiosidades
curiosidades |
Por Red43 -
curiosidades |
Por Red43 -