Fuerte terremoto en Chile se sintió en Argentina

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este jueves en la región chilena de Coquimbo, generando alarma en distintas ciudades del país trasandino y alcanzando también a percibirse en provincias argentinas como Mendoza.

De acuerdo con los registros oficiales, el epicentro del terremoto se ubicó a 15 kilómetros al sureste del Parque Nacional Fray Jorge, con una profundidad de 33 kilómetros, una característica que explica la fuerte percepción del movimiento en superficie.

Un temblor intenso que duró casi un minuto

Testigos señalaron que el movimiento sísmico se extendió durante casi un minuto y estuvo acompañado de un ruido ensordecedor. Muchas personas decidieron salir de sus viviendas por precaución.

El sismo fue percibido no solo en Coquimbo, sino también en Valparaíso y la Región Metropolitana de Chile. En Argentina, habitantes de Mendoza reportaron haber sentido el temblor, especialmente en edificios altos.

¿Hubo daños o alerta de tsunami?

A pesar de la magnitud, informaron que no se registraron daños estructurales de consideración ni interrupciones en los servicios básicos.

Tras el movimiento telúrico, surgieron dudas sobre la posibilidad de un tsunami. Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) confirmó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un maremoto, aunque se mantiene la vigilancia preventiva en las costas.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

O.P.

