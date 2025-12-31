Los rituales más populares para despedir el año

Hoy despedimos el último día del año, conocido como Nochevieja, Víspera de Año Nuevo o Fin de Año, una fecha que se celebra en casi todo el mundo y que marca el cierre de un ciclo. Desde la noche del 31 de diciembre hasta la madrugada del 1° de enero, millones de personas se reúnen para compartir cenas, brindis y tradiciones que atraviesan culturas, generaciones y fronteras.

Aunque las formas de celebrarla varían según cada país, el sentido es común: poner un punto final al año que termina y dar la bienvenida al que comienza.

¿Por qué se celebra la Nochevieja?

La Nochevieja es una tradición profundamente arraigada en distintas culturas. El 31 de diciembre simboliza el cierre de un período y suele estar asociado a balances personales, despedidas, agradecimientos y deseos.

Históricamente, esta fecha quedó establecida dentro del calendario gregoriano como el último día del año, y con el paso del tiempo se convirtió en una de las celebraciones más universales, independientemente de credos o costumbres.

El origen de la Nochevieja: una tradición milenaria

Las primeras celebraciones de Fin de Año se remontan a la Mesopotamia, alrededor del año 2.000 a.C. Allí, el cambio de año coincidía con el inicio de las cosechas y la llegada de la primavera, y se celebraba durante doce días a través del festival de Akitu, en honor al dios Marduk.

Siglos más tarde, en el año 46 a.C., el emperador Julio César estableció que el 1° de enero sería el inicio oficial del año, ya que los calendarios lunares provocaban desfasajes en las estaciones. Para ello, encargó al astrónomo Sosígenes la creación de un calendario solar: el calendario juliano, inspirado en el dios Jano (Janus), símbolo de los comienzos, representado con un rostro que mira al pasado y otro al futuro.

Desde entonces, el 1° de enero quedó fijado como el inicio del nuevo año, acompañado de celebraciones que se extendieron y se transformaron con el tiempo.

Rituales y supersticiones para despedir el año

Con el correr de los siglos, la Nochevieja fue sumando rituales, creencias y supersticiones que buscan atraer buena fortuna, salud y prosperidad. Muchos de ellos se repiten cada año, especialmente en América Latina y Europa.

Algunos de los más populares son:

Brindar con champán o licor al sonar las 12 campanadas.

Colocar un billete en el zapato o sostenerlo en la mano para atraer dinero.

Usar ropa interior amarilla para la suerte o roja para el amor.

Salir a la calle con una valija para augurar viajes.

Comer doce uvas, una por cada campanada.

Escribir los propósitos antes de la medianoche.

Comer lentejas para la abundancia económica.

Tirar un balde de agua para dejar atrás lo negativo.

Besar a la persona amada al comenzar el año.

Quemar un muñeco que represente al año que termina.

Más allá de las creencias, estos gestos funcionan como rituales colectivos, una forma simbólica de cerrar una etapa y empezar otra.

Una noche que se repite, pero nunca es igual

La Nochevieja se vive de distintas maneras: en familia, con amigos, en casa o al aire libre. Pero en todos los casos conserva su esencia: detenerse un momento, mirar hacia atrás y dejar que la noche haga su trabajo.

Cuando el reloj marca las doce, el calendario cambia. Y aunque el ritual sea el mismo, cada Fin de Año tiene su propio significado.

O.P.