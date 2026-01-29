17°
Jueves 29 de Enero de 2026
29 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Efemérides: a 181 años de "El Cuervo", la obra maestra que inmortalizó a Edgar Allan Poe

Un 29 de enero de 1845, el diario New York Evening Mirror lanzaba a la fama el poema que definió el terror psicológico. El relato de un duelo que se convirtió en leyenda universal.
Este 29 de enero, el mundo de la literatura conmemora un aniversario fundamental. Un día como hoy, pero de 1845, el periódico New York Evening Mirror publicaba por primera vez "El Cuervo" (The Raven), la obra que catapultó a Edgar Allan Poe a la inmortalidad y que sentó las bases del romanticismo oscuro y el suspenso psicológico.

 

El poema, famoso por su ritmo hipnótico y su atmósfera opresiva, relata la visita de un misterioso cuervo parlante a un hombre sumido en la melancolía por la muerte de su amada Leonora. A cada pregunta del protagonista sobre el destino y el reencuentro, el ave responde con la implacable sentencia que quedó grabada en la historia de las letras: "Nunca más" (Nevermore).

 

Éxito inmediato y pobreza absoluta Aunque hoy es una pieza invaluable, en su momento Poe recibió apenas 9 dólares por su publicación. Sin embargo, el impacto social fue instantáneo: de la noche a la mañana, el autor se convirtió en una celebridad, aunque su éxito comercial nunca llegó a compensar sus penurias económicas.

 

Años más tarde, en su ensayo Filosofía de la composición, el propio Poe reveló que no escribió el poema por inspiración divina, sino mediante un proceso casi matemático, seleccionando cada palabra y cada rima para maximizar el efecto de tristeza y horror en el lector.

 

Un mito que cruza los siglos Desde aquel frío enero de 1845, la influencia de "El Cuervo" ha traspasado las páginas de los libros para colonizar el cine, la música y el arte visual. Desde las ilustraciones de Gustave Doré hasta las referencias en series modernas, el ave de Poe se mantiene como el símbolo definitivo del duelo que no tiene fin.

 

Hoy, a 181 años de su aparición, el recuerdo de aquel hombre solitario en su "lóbrega medianoche" nos recuerda por qué Edgar Allan Poe sigue siendo el maestro indiscutido de nuestras pesadillas.




M.G


 

 

