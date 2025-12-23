Mejoras en la Ruta Nacional 25, entre las localidades de Las Plumas y Tecka

Vialidad Nacional informa que, a través del 13° Distrito Chubut, se realizan trabajos de conservación y mejora sobre diferentes tramos de la Ruta Nacional 25, entre las localidades de Las Plumas y Tecka.



Estas intervenciones son ejecutadas el día de hoy con equipos propios y agentes de las cuadrillas de Conservación apostados en los campamentos de Dolavon, Las Plumas, Los Altares y Tecka.

Las tareas, que se llevan a cabo con material asfáltico caliente elaborado en la propia Planta de asfalto de Vialidad Nacional ubicada en el campamento de Tecka, se desarrollan en diferentes sectores. Tras finalizar la reparación de calzada en el acceso a la localidad de Las Plumas, sobre una longitud de siete kilómetros (entre los km 200 y 207), una de las cuadrillas trabaja actualmente entre las localidades de Las Plumas y Los Altares, precisamente entre los kilómetros 234-244. Al mismo tiempo, otra de los equipos viales desarrolla tareas entre los kilómetros 306 y 310, en la zona del acceso a Los Altares.



Sumado a ello, otra cuadrilla vial se desplegó entre las localidades de Paso de Indios y Tecka, entre los kilómetros 390 y 406, para realizar trabajos de bacheo profundo y construcción de carpetines de pavimento sobre calzada, en el sector denominado “Los cajones”, ubicado entre los parajes de Cajón de ginebra grande y Cajón de ginebra chico.



Además de las tareas de mejora de calzada, con motoniveladoras propias de la repartición se realizó el acondicionamiento de la zona de banquinas. En este sentido, vale destacar que estas tareas de bacheo se prolongarán durante todo el mes de enero, en otros tramos de la Ruta Nacional 25, por lo que las condiciones de transitabilidad continuarán habilitadas con precaución, respetando las velocidades máximas permitidas para circular.



La RN 25 es una conexión importante para la provincia ya que une la zona costera con la precordillera chubutense, por lo que esta ruta incrementa su nivel de circulación en el periodo de vacaciones.



Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.



Si requiere asistencia para emergencias los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención durante las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073.



Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrán comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.