La experiencia electoral de Chubut, presente en el debate nacional sobre la Boleta Única Papel

El Secretario Electoral Permanente de la Provincia del Chubut, Dr. Alejandro Tullio, participó hoy del Seminario de Evaluación convocado por la Cámara Nacional Electoral, en el que se analizó la implementación del nuevo sistema de votación en las elecciones legislativas nacionales de 2025 y su proyección hacia los comicios presidenciales de 2027.

Se trata de un encuentro de alto nivel institucional que tuvo lugar este martes en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI),y que fue organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). La jornada reunió a magistrados electorales, legisladores nacionales, académicos y especialistas internacionales para evaluar el desempeño del nuevo instrumento de sufragio en su primera aplicación a escala federal.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Alberto R. Dalla Via, Presidente de la Cámara Nacional Electoral, y del Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. La jornada contó, además, con la participación de Marta Cartabia, Presidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y de César Emilio Rossel, Presidente Pro Tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), lo que refleja la trascendencia internacional del proceso electoral argentino.

Los paneles abordaron dos ejes centrales: el impacto de la boleta única papel en la democracia interna partidaria, y los desafíos que presenta su aplicación en una elección presidencial como la de 2027. La evaluación de cierre reunió a los Jueces de Cámara Santiago Corcuera y María Romilda Servini, junto al Juez Federal Alejo Ramos Padilla. Las palabras finales estuvieron a cargo de Francisco de Santibañes, Presidente del CARI.



El aporte de Chubut: una experiencia pionera

La presencia del Dr. Tullio en el seminario adquirió una relevancia particular a la luz de la experiencia acumulada en la Provincia del Chubut. En el año 2025, la Secretaría Electoral Permanente (SEP) organizó los aspectos provinciales de las elecciones generales en las que se implementó el modelo de boleta única de papel para la integración del Consejo de la Magistratura y el Referéndum Constitucional.

Esa doble experiencia —en una elección de magistrados y en un proceso de consulta popular directa— posicionó a Chubut como un laboratorio de referencia en materia de reforma electoral. La boleta única de papel demostró, en ambos casos, ser un instrumento de alta transparencia, que simplifica la experiencia del votante y reduce los márgenes de error y manipulación en la formación de la voluntad popular.

Esta trayectoria convierte a la provincia patagónica en un referente ineludible en el debate sobre la extensión del modelo a las categorías presidenciales de 2027, debate que el seminario de la CNE colocó en el centro de la agenda político-institucional del país.



Perspectiva del Secretario Electoral

El Dr. Tullio, quien también integra organismos internacionales como UNIORE y la Red Global de Justicia Electoral, y ha participado en más de 70 procesos electorales en América Latina y otras regiones, destacó la importancia de que el debate nacional sobre la boleta única incorpore las lecciones aprendidas en los procesos subnacionales.

"La experiencia de Chubut en 2025 demuestra que la boleta única papel puede implementarse con éxito en distintas modalidades comiciales — tanto en elecciones generales como de Consejeros de la Magistratura k y referéndum constitucional—, lo que otorga evidencia empírica valiosa para el diseño del sistema que se utilizará en 2027. La clave está en la articulación entre las jurisdicciones nacionales y provinciales y en una planificación técnica rigurosa con la debida anticipación", señaló el funcionario.

El Secretario Electoral subrayó asimismo que el debate sobre la boleta única no puede desvincularse de la cuestión de la democracia interna partidaria y de los mecanismos de selección de candidaturas, aspecto que el seminario de la CNE también abordó en profundidad.

R.G.