Esquel, Argentina
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
La comunidad universitaria de la UNPSJB realizó su brindis de fin de año

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco celebró el cierre de un nuevo ciclo de formación para la región.
El pasado mediodía, en el sector del buffet del Edificio de Aulas, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó su brindis de cierre de año.

 

La delegada zonal abogada María de las Nieves González junto a José Romero de Extensión Universitaria se reunieron con la comunidad universitaria convocada especialmente.

 

La Delegada Zonal expresó sus mejores deseos para que todos disfruten de felices fiestas, destacando el rol fundamental de las familias de cada uno, que son el apoyo incondicional detrás de cada trabajador. Además, envió buenos augurios para que el próximo año esté lleno de éxitos y logros.

 

