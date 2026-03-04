Condena de prisión efectiva por robo en El Maitén

El Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo logró una condena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre que participó en un robo en la localidad de El Maitén. El hecho ocurrió durante la tarde del 31 de diciembre de 2024, cuando el condenado y un cómplice ingresaron a una vivienda tras violentar la puerta con una herramienta pesada. Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes sustrajeron una motoguadaña y una motosierra, pero la maniobra fue rápidamente advertida por el dueño de casa, quien inició una persecución junto a su hijo y un vecino.

En medio de la huida, los autores del robo descartaron las herramientas sustraídas e intentaron escapar, llegando incluso uno de ellos a cruzar el río Chubut a nado para evadir a sus perseguidores. Sin embargo, la intervención policial permitió la detención de ambos a los pocos minutos. La solidez de la acusación fiscal se fundamentó en pruebas clave como el reconocimiento directo de los testigos, el hallazgo de huellas de calzado del acusado en la escena y la coincidencia entre las marcas en la puerta violentada y la herramienta secuestrada por las autoridades.

Debido a que el acusado ya contaba con antecedentes penales y condenas previas unificadas, la Justicia determinó que la pena sea de cumplimiento obligatorio en un establecimiento carcelario. Al ser declarado reincidente, el condenado no podrá acceder a beneficios de libertad condicional o salidas anticipadas conforme a la normativa vigente, por lo cual deberá cumplir la totalidad de la condena tras las rejas. El caso se resolvió mediante la figura de juicio abreviado, donde el imputado admitió su responsabilidad en los hechos calificados legalmente como robo simple en grado de tentativa.

Imagen Maxi Perono

E.B.W.