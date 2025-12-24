Alcohol y cuchillazos en la tremenda pelea callejera de vecinos en Tecka

Momentos de alta tensión se vivieron en la localidad de Tecka por estas horas tras una pelea entre dos familias. Cinco personas se enfrentaron entre si en una pelea callejera a cuchillazos y fierrazos. El alcohol y cuentas pendientes, habrían sido el motivo de la reyerta. Hay dos detenidos.

En un video, que circula por las redes, se capta el dramático momento, donde se puede ver como tres sujetos agreden con lo que parecen ser hierros, a una persona de contextura robusta, la que, al verse superada en número, busca un cuchillo de importantes dimensiones del interior de un vehículo estacionado.

El agredido blande el cuchillo de forma intimidatoria, mientras los tres sujetos lo rodean y lo golpean tratándoles de tirarle el cuchillo. Momentos después, otro sujeto sale del vehículo con un cuchillo y va en auxilio de su compañero.

Tras la escaramuza, la rápida intervención policial permitió demorar a dos hombres alcoholizados y secuestrar cuchillos y bebidas alcohólicas, evitando que el conflicto escalara y terminara de forma trágica.

Fuente: Jornada.