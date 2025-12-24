Magia en el radar: Aeropuertos Argentina lanza una plataforma para seguir el viaje de Papá Noel

En una iniciativa que busca llevar la ilusión a los hogares de todo el país, Aeropuertos Argentina puso a disposición de las familias una experiencia digital única: la posibilidad de seguir en tiempo real el vuelo de Papá Noel en su camino hacia la Argentina.

A través de su plataforma oficial, la empresa concesionaria de las principales terminales aéreas del país —incluyendo el Aeropuerto de Esquel— permite visualizar el recorrido del trineo más famoso del mundo. El sistema funciona mediante un mapa interactivo que muestra la ubicación exacta de Papá Noel mientras atraviesa diferentes continentes antes de aterrizar en suelo nacional.

Una experiencia interactiva para los más chicos

La propuesta no se limita solo al rastreo por radar. La plataforma ofrece una experiencia inmersiva donde los usuarios pueden:

Ver el progreso del viaje : Desde su salida del Polo Norte hasta su ingreso al espacio aéreo argentino.

Datos curiosos : La interfaz brinda información lúdica sobre la velocidad del trineo y las paradas técnicas que realiza en distintos aeropuertos del país para "recargar energía".

Cuenta regresiva: Un reloj marca los minutos exactos que faltan para que los regalos lleguen a cada región de la Argentina.

Cómo acceder al radar navideño

Para participar de esta experiencia, los interesados deben ingresar al sitio web de Aeropuertos Argentina o a través de sus canales digitales oficiales. La herramienta está diseñada para ser utilizada tanto en computadoras como en dispositivos móviles, permitiendo que durante la cena de Nochebuena los más pequeños puedan chequear qué tan cerca está el trineo de sus hogares.

Con esta acción, la compañía busca acompañar a las familias en la espera del 25 de diciembre, transformando la tecnología de seguimiento aéreo en un puente para la magia navideña.

F.P