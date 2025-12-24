15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutNavidad 2025
24 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Magia en el radar: Aeropuertos Argentina lanza una plataforma para seguir el viaje de Papá Noel

A través de un mapa interactivo en tiempo real, niños y familias pueden rastrear el recorrido del trineo hacia el país. La experiencia incluye datos curiosos sobre su paso por las terminales aéreas nacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una iniciativa que busca llevar la ilusión a los hogares de todo el país, Aeropuertos Argentina puso a disposición de las familias una experiencia digital única: la posibilidad de seguir en tiempo real el vuelo de Papá Noel en su camino hacia la Argentina.

 

 

A través de su plataforma oficial, la empresa concesionaria de las principales terminales aéreas del país —incluyendo el Aeropuerto de Esquel— permite visualizar el recorrido del trineo más famoso del mundo. El sistema funciona mediante un mapa interactivo que muestra la ubicación exacta de Papá Noel mientras atraviesa diferentes continentes antes de aterrizar en suelo nacional.

 

 

Una experiencia interactiva para los más chicos

 

La propuesta no se limita solo al rastreo por radar. La plataforma ofrece una experiencia inmersiva donde los usuarios pueden:

 

 

  • Ver el progreso del viaje: Desde su salida del Polo Norte hasta su ingreso al espacio aéreo argentino.

     

  • Datos curiosos: La interfaz brinda información lúdica sobre la velocidad del trineo y las paradas técnicas que realiza en distintos aeropuertos del país para "recargar energía".

     

  • Cuenta regresiva: Un reloj marca los minutos exactos que faltan para que los regalos lleguen a cada región de la Argentina.

     

 

Cómo acceder al radar navideño

 

Para participar de esta experiencia, los interesados deben ingresar al sitio web de Aeropuertos Argentina o a través de sus canales digitales oficiales. La herramienta está diseñada para ser utilizada tanto en computadoras como en dispositivos móviles, permitiendo que durante la cena de Nochebuena los más pequeños puedan chequear qué tan cerca está el trineo de sus hogares.

 

 

Con esta acción, la compañía busca acompañar a las familias en la espera del 25 de diciembre, transformando la tecnología de seguimiento aéreo en un puente para la magia navideña.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Chivo Gate”: Torres echó y denunció al funcionario que llevaba los 27 animales
2
 El legado continúa: Marcos Codesal reabre la tradición de "Los Huincas" en Esquel
3
 Se filmaba pegándole a su bebé de 7 meses y le mandaba los videos a su ex: “Ves, él paga por tu culpa”
4
 Récord de participación en la Carrera de las Peñas: el deporte se unió por 150 familias de Esquel
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -