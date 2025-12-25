Con importantes descuentos, ya están abiertas las inscripciones para la Ruta de los Valles

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Hasta la medianoche del 31 de diciembre habrá tiempo para inscribirse con importantes descuentos para la 15° edición de la tradicional competencia Ruta de los Valles, competencia de Mountain Bike que, como todos los años, se lleva a cabo en la localidad chilena de Futaleufú, como dice el lema en “un paisaje, pintado por Dios”.

Claro que los descuentos son por demás importantes y la primera tanda de ellos se cerrará este fin de año, ya que hasta las 23.59 hs del 31 de diciembre los ciclistas podrán anotarse a un precio por demás módico para ser parte de esta fiesta.

Los ciclistas que realicen el tradicional circuito del Desafío Total (82km) podrán abonar 30 mil pesos argentinos si se inscriben antes de fin de año. Dicho montó subirá a 35 mil pesos si se inscriben entre el 1 de enero y el 23 de enero (a las 23.59 hs), en tanto si lo hacen desde el 24 de enero hasta el cierre de las inscripciones, el costo se va a los 45 mil pesos, es decir un incremento del 50% si lo comparamos con el primer precio bonificado.

Hay que tener en cuenta que los primeros cien ciclistas anotados en la competencia de Desafío Total recibirán de regalo la remera oficial de la carrera.

También están abiertas las inscripciones para participar en el recorrido Promocional (36km) de la Ruta de los Valles también con importantes descuentos según la fecha en la que se anoten.

Hasta el 31 diciembre, a las 23.59hs, los ciclistas abonarán un costo de 25 mil pesos argentinos. A partir del 1 de enero y hasta el 23 de enero inclusive, el valor se va a 30 mil pesos, en tanto 35 mil pesos abonarán quienes se anoten desde el 24 de enero hasta la fecha de cierre de las inscripciones.

Recordemos que la 15 edición de la Ruta de los Valles se largará desde a pasa de armas de Futaleufú el domingo 1 de febrero, en horas de la mañana.

Los ciclistas argentinos en participar de esta competencia podrán anotarse a través del siguiente link RUTA DE LOS VALLES – CORREDORES ARGENTINOS

Recordemos que, en la pasada edición, que se corrió el 26 de enero, el podio en la clasificación general de Elite fue netamente argentino con la victoria de Enzo Martín Gariglio (Maquinchao), seguido por Ignacio Freeman Crespo (Esquel) y Javier Muñoz (Trevelin) quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, recordemos que la victoria fue para Nathalia Delgado, superando a Carla Bassani y Jéssica Herpsomer, completando el podio netamente argentino.

El mejor chileno clasificado, en la categoría de Elite, ha sido José Luis Rodríguez, quien llegó en la sexta posición.

En lo que respecta al Desafío Total, la victoria había quedado para Agustín García Jurjo, de Bariloche, seguido por Luciano Crettón y Alexis Jacobsen.

Por su parte, Romina Milla de Trelew, fue la ganadora en esta categoría, pero de mujeres, superando a Ivana Romina Jaramillo (Trevelin) y Cecilia Baztan, de Rada Tilly.

Los chilenos si fueron fuertes en la categoría Promocional, donde Juan Ortega fue el ganador superando a Gerardo Alex Monsalve Becerra, quien terminó como escolta.

Claro que, en la rama femenina, en la categoría Promocional, la victoria había quedado para María Florencia Devetak.

Hay que tener en cuenta que la fiesta del Mountain Bike arranca el día anterior con la Mini Ruta de los Valles, donde también muchos argentinos cruzan la frontera para ser parte de esta fiesta.