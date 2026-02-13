21°
Viernes 13 de Febrero de 2026
Tras su accidente, suspendieron al piloto esquelense Lautaro Berot

Se descompensó en plena recta corriendo en Turismo Pista, pegó contra el muro, rompió la pared y sufrió una fisura en la pelvis. 
Por Redacción Red43

El Turismo Pista abrió su temporada 2026 el pasado fin de semana en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y una imagen se llevó la atención de todos. Fue por el terrible accidente que sufrió Lautaro Berot durante los ensayos libres del viernes de la Clase 2. El chubutense se descompensó en plena recta, pegó contra el muro, rompió la pared y sufrió una fisura en la pelvis.

 

En la cámara a bordo del incidente, se ve cómo se le desprende el caso. Este martes, la CAF de la ACTC comunicó la suspensión provisoria para el joven piloto esquelense.

 

El comunicado de la CAF expresó: "Analizando diferentes Cámaras Aportadas con respecto al Accidente del Piloto de Turismo Pista Clase 2 Lautaro Berot, el día Viernes 30 de Enero en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, esta CAF Resuelve : Aplicar la Sanción de Suspensión Provisoria, habiéndose constado que el Piloto Lautaro Berot, no tenía todos los elementos de seguridad Reglamentarios colocados".

 

