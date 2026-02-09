Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club

El nombre de la Argentina volvió a brillar con fuerza en el escenario internacional gracias a la imponente figura de Toky Del Totoral. Este dogo argentino logró una hazaña sin precedentes al consagrarse como el mejor de su raza en el legendario Westminster Kennel Club Dog Show, celebrado en el Javits Center de Manhattan. En el marco de su sesquicentenario, el evento reunió a los exponentes más destacados del mundo, y fue allí donde el ejemplar cordobés demostró la excelencia de la cría nacional.

Su victoria es el resultado de años de dedicación y selección genética responsable en el criadero El Totoral. Durante la competencia, Toky cautivó a los jueces internacionales gracias a su estructura atlética, su andar armonioso y un carácter equilibrado que resalta las mejores virtudes del dogo argentino. Este triunfo no solo premia a un ejemplar individual, sino que posiciona a la Argentina como un referente global en la cría de esta raza, la única originaria del país reconocida por las principales federaciones.

La consagración en el denominado Olimpo de la cinofilia mundial marca un hito para la posteridad. Al imponerse en el exigente Grupo de Trabajo frente a competidores de elite, Toky reafirmó la calidad y la nobleza de su linaje. Tras su paso triunfal por Nueva York, el gran campeón regresa al país convertido en una leyenda viviente que proyecta la identidad nacional hacia los niveles más altos de la competitividad internacional en el mundo canino.

