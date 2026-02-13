23°
Viernes 13 de Febrero de 2026
13 de Febrero de 2026
Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40

El comerciante había dejado su camioneta estacionada con alarma activada frente a un corralón. Cuando regresó, descubrió que le habían robado más de 6,5 millones de pesos y 2.400 dólares sin dejar rastros de violencia.
Un comerciante de El Bolsón denunció un robo millonario luego de constatar que delincuentes sustrajeron más de 6,5 millones de pesos y 2.400 dólares del interior de su vehículo. El hecho ocurrió frente a un corralón ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 40 Sur y Las Heras.

 

Según informaron desde la Comisaría 12° de El Bolsón, la denuncia fue radicada este miércoles al mediodía. El damnificado relató que alrededor de las 11 dejó estacionada su camioneta, una Volkswagen Amarok, con cierre centralizado y alarma activada, mientras ingresaba al local.

 

Sin violencia y en pocos minutos

 

Al regresar al rodado, el comerciante constató que, sin ejercer fuerza ni provocar daños visibles, autores ignorados sustrajeron del interior la suma de $6.500.000 en efectivo.

 

El dinero estaba compuesto por billetes de $20.000, $10.000, $2.000 y $1.000. Además, los delincuentes se llevaron 2.400 dólares estadounidenses, en billetes de 100 y 50.

 

 

Hasta el momento, no hay personas identificadas como responsables del hecho.

 

Investigación en marcha y cámaras bajo análisis

 

En el marco de la causa interviene el Área de Investigaciones, que realiza el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones para reconstruir lo ocurrido durante el lapso en que la camioneta permaneció estacionada.

 

La hipótesis central apunta a determinar cómo se logró el acceso al vehículo sin dejar señales visibles de violencia, un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores.

 

Desde la Policía de Río Negro solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en el esclarecimiento del caso. Ante cualquier información, pidieron comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

 

 

Con información de Radio 3

 

O.P.

 

