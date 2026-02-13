Belgrano de Esquel no presentará equipo en la primera división Femenina

Una pena. Porque de ser uno de los equipos femenino referenciales de la Cordillera y que varias veces representó a la Liga local en los Torneos Federales, la dirigencia del club Belgrano de Esquel decidió no presentar este año un equipo en la primera divisional femenina.

Así nomás de sencillo. Es cierto que hubo un chisporroteo tras la ausencia de Belgrano en el último Torneo Federal, donde horas antes del torneo anunciaron no participar y esa ausencia le valió una sanción por parte del Concejo Federal de la AFA y, tras el alejamiento de María Laura Hernández a fin de año tras casi una década de un gran trabajo, podemos decir que ahora se tiró todo por la borda. Una pena.

Recordemos que, tras la hegemonía de Belgrano de Esquel, el último torneo lo ganó San Martín de Esquel, justamente ante Belgrano en una final que terminó igualado en cero y que se definió por tiros desde el punto penal.

Señalemos además, que el torneo de la primera división femenina tiene fecha de inicio el próximo 21 de febrero.