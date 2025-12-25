La Cuática despide el año con “¡La Navidá!” y una noche a puro humor

La Cuática presenta “¡La Navidá!”, una propuesta teatral cargada de humor que invita a despedir el año de la mejor manera: riendo. La función será una celebración descontracturada para cerrar el 2025 con alegría y arrancar el 2026 con el ánimo bien arriba.

Con una combinación de improvisación, teatro y mucho humor, el espectáculo propone elevar el “promedio de risas” al máximo y convertir la última parte del año en una verdadera fiesta sobre el escenario. La consigna es clara: el año se termina, pero las carcajadas recién empiezan.

En escena estarán Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, con producción de Eluned Lloyd Patalagoyti, en una noche pensada para disfrutar en compañía y dejar atrás el año con una sonrisa.

La función será el sábado 27 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Auditorio Municipal (Belgrano 330). Las entradas anticipadas tienen un valor de 2 por $22.000 o $12.000 la individual, mientras que en puerta costarán $14.000. Se pueden adquirir contactándose al 2945 334939 (alias la.cuatica) o en el Auditorio.

R.G.