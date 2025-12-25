17°
14° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelLa Cuática
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cuática despide el año con “¡La Navidá!” y una noche a puro humor

Impro, teatro y risas sin parar para cerrar el 2025 y recibir el 2026 con energía. La propuesta llega este sábado al Auditorio Municipal con artistas locales y entradas accesibles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cuática presenta “¡La Navidá!”, una propuesta teatral cargada de humor que invita a despedir el año de la mejor manera: riendo. La función será una celebración descontracturada para cerrar el 2025 con alegría y arrancar el 2026 con el ánimo bien arriba.

 

Con una combinación de improvisación, teatro y mucho humor, el espectáculo propone elevar el “promedio de risas” al máximo y convertir la última parte del año en una verdadera fiesta sobre el escenario. La consigna es clara: el año se termina, pero las carcajadas recién empiezan.

 

En escena estarán Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, con producción de Eluned Lloyd Patalagoyti, en una noche pensada para disfrutar en compañía y dejar atrás el año con una sonrisa.

 

La función será el sábado 27 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Auditorio Municipal (Belgrano 330). Las entradas anticipadas tienen un valor de 2 por $22.000 o $12.000 la individual, mientras que en puerta costarán $14.000. Se pueden adquirir contactándose al 2945 334939 (alias la.cuatica) o en el Auditorio.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ashley regresó a Esquel luego de recibir el alta definitiva por segunda vez
2
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
3
 Google Santa Tracker 2025: La ruta de Papá Noel ya se puede seguir en vivo por todo el planeta
4
 La familia de Don Bosco se reunió en su nuevo predio para festejar un año increíble
5
 El folklore de la Patagonia en "Esto es ¡FA!": Sele Vera brilló junto a los grandes de la música nacional
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
4
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -