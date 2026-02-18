Esquel: Colisión sin heridos involucró a Diego Lapenna

Una colisión vehicular ocurrida el lunes por la tarde en la ciudad de Esquel involucró a Diego Lapenna, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. Según informó la comisario Carolina Pauli, el hecho no presentó gravedad y fue encuadrado como una “colisión simple”.

“Ha sido un incidente vehicular que para nosotros ha sido una colisión simple, no ha revestido gravedad, salvo la relevancia pública que se le ha dado al hecho vial”, señaló Pauli.

De acuerdo al parte brindado, el siniestro se produjo “el día lunes aproximadamente, estamos hablando en horas de la tarde, allí en lo que es la avenida Perón y intersección con la calle Roque Sáenz Peña, que es de ripio”. En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda.

Pauli precisó que “una Toyota Hilux conducida por el señor Diego Lapenna colisionó con una Chevrolet Montana, con un ocupante masculino también, eran solamente los únicos ocupantes del vehículo”.

En relación con el estado de salud, indicó que “si bien el ocupante de la Montana refería algunas dolencias, porque el impacto había sido justo del lado del conductor, intervino personal médico de salud y no revestía lesiones de gravedad”.

Asimismo, detalló que “se realizaron las alcoholemias por parte del personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y ambos conductores tenían alcoholemia negativa". Además, aseguró Pauli: "La documentación se encontraba en regla”.

Finalmente, explicó que, al no existir intención de radicar denuncia por lesiones, “solamente cuestiones de daño vehicular, se labran las actuaciones como una colisión simple o un acta de choque”. Ambos conductores cuentan con seguro, por lo que la situación se resolverá mediante trámites administrativos.

R.G.