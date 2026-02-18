Sin conexión aérea: El paro general deja a Esquel aislada este jueves

La ciudad amanecerá este jueves 18 sin actividad en su terminal aérea. Aerolíneas Argentinas confirmó que no habrá vuelos desde ni hacia Buenos Aires.

Debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de su servicio programado para este jueves 18 con destino a la ciudad de Esquel.

La suspensión del servicio responde a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de los gremios aeronáuticos a la jornada de protesta. Esta situación genera una parálisis total en la logística de transporte, afectando tanto el traslado de pasajeros hacia los aeropuertos como la operatividad en las pistas y servicios de rampa.

La medida de fuerza no solo afecta la logística del transporte, sino que impacta de lleno en el movimiento cotidiano de la cordillera. Al cancelarse tanto el arribo como la partida, la terminal local quedará sin operatividad durante toda la jornada.

El impacto de esta parálisis es doble y afecta sectores sensibles de la comunidad. Por un lado, el sector turístico se ve resentido por decenas de visitantes que, al no poder iniciar o finalizar sus vacaciones, generan una cadena de complicaciones en las reservas hoteleras y en los servicios de excursiones locales, afectando la economía regional en plena temporada.

Sin embargo, la preocupación más profunda recae sobre los vecinos de Esquel y las localidades aledañas. Para muchos residentes, el avión es el vínculo vital para cumplir con turnos médicos de alta complejidad en la Capital Federal o para concretar trámites impostergables y regresos familiares. Esta interrupción obliga a los pasajeros a enfrentarse a una compleja reprogramación en vuelos que, se estima, operarán a su máxima capacidad durante los próximos días, prolongando la incertidumbre de quienes viajan por razones de necesidad y no por placer.



Ante este escenario de inactividad total, las autoridades aeronáuticas reiteran la recomendación de no asistir al aeropuerto y gestionar cualquier cambio de ticket exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de la aerolínea o mediante las agencias de viaje correspondientes.