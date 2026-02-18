Más de 8.800 vehículos controlados en los operativos viales de carnaval en Chubut

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante este fin de semana largo operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial, a los que se sumaron controles preventivos con motivo de los carnavales.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.804 vehículos, realizó 3.637 test de alcoholemia y retiró a 56 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.473 vehículos, se realizaron 897 test de alcoholemia, hubo 8 casos positivos, se labraron 15 infracciones y se retuvo un automóvil.

Trelew, Gaiman y Dolavon

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 622 vehículos, se efectuaron 421 test de alcoholemia en los que se detectaron a 10 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 14 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron dos rodados.

En Gaiman, se controlaron 135 vehículos, se llevaron a cabo 75 test de alcoholemia, no se comprobaron alcoholemias positivas, se efectuaron 2 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En Dolavon, se controlaron 859 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y no se registraron infracciones.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.382 vehículos, se realizaron 996 test de alcoholemia, se detectó a 13 conductores en estado de ebriedad, se labraron 50 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad. En total, se controlaron 553 vehículos, se realizaron 106 test de alcoholemia, se detectó a 5 conductores en estado de ebriedad, se labraron 10 infracciones y se retuvo un automóvil.

Camarones

En esta localidad, en tanto, se controlaron 35 vehículos, se realizaron 7 test de alcoholemia, no se registraron casos positivos y se labró una infracción.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén y El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.167 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 448 test de alcoholemia, se comprobaron 10 casos positivos, se labraron 22 infracciones y se retuvieron 6 automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.669 vehículos, se realizaron 624 test de alcoholemia, se comprobaron 6 casos positivos, se labraron 32 infracciones y se retuvo un rodado.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 119 vehículos, se realizaron 16 test de alcoholemia, se detectó un caso positivo y se labraron 2 infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 35 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 390 vehículos, se desarrollaron 47 test de alcoholemia, se detectaron 3 casos positivos y se labraron 6 infracciones.

En Río Pico, se controlaron 183 vehículos, no se elaboraron infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

Finalmente, en Tecka se controlaron 162 rodados y se labró una infracción.