ANMAT prohíbe productos de limpieza y químicos para piletas en todo el país

A través de la reciente Disposición 9289/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) determinó la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio argentino de una extensa línea de productos de limpieza, desinfección y tratamiento de aguas. Esta drástica medida sanitaria se originó tras una inspección realizada a la firma de Rubén Alberto Wohr, con sede en la ciudad santafesina de Esperanza, donde se detectaron irregularidades críticas que comprometen la seguridad de los usuarios.

El organismo nacional fundamentó su decisión en el hallazgo de productos que operaban sin el registro vigente necesario o que presentaban etiquetas con información falsa o incompleta respecto a lo aprobado originalmente. Entre las deficiencias más alarmantes, las autoridades subrayaron la falta de datos sobre lotes y fechas de vencimiento, elementos que resultan vitales para asegurar la trazabilidad y la eficacia de cualquier sustancia química. La carencia de estos parámetros impide que el sistema sanitario realice controles de calidad efectivos o ejecute retiros del mercado ante posibles emergencias de salud.

La prohibición tiene un alcance generalizado que afecta tanto al ámbito doméstico como al industrial e institucional. Dentro de la categoría de domisanitarios, la restricción incluye limpiadores multiuso y cremosos, desinfectantes, suavizantes para ropa y removedores de insectos. Asimismo, la normativa impacta fuertemente en el sector de mantenimiento de natatorios, prohibiendo sustancias específicas como el hipoclorito de sodio, alguicidas, reguladores de pH, floculantes y sulfato de cobre elaborados por dicha empresa.

Desde la ANMAT advirtieron que la circulación de estos químicos sin el debido respaldo normativo representa un peligro sanitario latente, ya que no se puede garantizar que cumplan con su función de desinfección ni que sean seguros para el contacto humano. El incumplimiento de los estándares de rotulado y registro viola las leyes vigentes en Argentina destinadas a prevenir intoxicaciones o reacciones adversas. Por este motivo, se ha dado aviso inmediato a las carteras de salud de las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria para que intensifiquen la vigilancia y retiren los artículos de los puntos de venta.

Finalmente, la empresa involucrada deberá regularizar la totalidad de su situación administrativa y técnica antes de intentar reinsertar sus productos en el mercado. Mientras tanto, se solicita a los consumidores e instituciones que verifiquen siempre la presencia de registros oficiales y fechas de caducidad en sus insumos de limpieza. Ante la posesión de cualquier producto fabricado por la firma mencionada, la recomendación oficial es interrumpir su uso de forma inmediata y tomar contacto con los organismos sanitarios locales para recibir la orientación pertinente.

