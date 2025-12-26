Uberto Sagramoso presenta "Personajes" en Epuyén

El Centro Cultural Antú Quillén, en Puerto Bonito (Epuyén), inicia el 2026 con un acontecimiento cultural de primer nivel: la muestra fotográfica y presentación del libro Personajes del fotoperiodista, retratista y viajero incansable Uberto Sagramoso.

La cita es el viernes 2 de enero, a las 17 horas, y se trata de una invitación a recorrer medio siglo de imágenes que narran la diversidad humana sin solemnidad, con crudeza y belleza.

La propuesta no es solo una exposición: es un viaje por la historia reciente a través de la mirada de un autor que fue testigo privilegiado de escenas íntimas y momentos públicos, de figuras icónicas y personas anónimas, siempre con la cámara como herramienta de observación y pensamiento.

De los conciertos al mundo: una trayectoria que cruza épocas

Sagramoso comenzó su carrera muy joven, cubriendo conciertos y realizando portadas de discos que hoy forman parte del imaginario cultural argentino. Integró el staff de la revista Expreso Imaginario y fue parte de la agencia independiente Chaski, junto a Pipo Lernoud y Lucas Chiappe.

Ese impulso lo llevó a emprender un largo recorrido por América Latina y, luego, a establecerse durante 24 años en Nueva York, donde amplió su trabajo hacia la televisión y el cine, participando en producciones para señales como Discovery Channel. Hoy, radicado en El Bolsón, continúa activo y reflexivo sobre su oficio, lejos del ruido pero cerca de lo esencial.

Personajes: un mundo que ya no existe, pero persiste

“Las imágenes que componen este libro fueron tomadas durante los últimos 50 años”, escribe Sagramoso en la introducción de Personajes. “Representan un mundo que ya no existe, aunque nos siga influenciando, y son un pequeño legado de la época que nos tocó vivir”. El volumen se organiza en capítulos temáticos que funcionan como estaciones de un recorrido humano y geográfico:

Los conocidos , con retratos de Carlos Monzón, Leonardo Favio, Jorge Luis Borges y Allen Ginsberg , entre otros.

Los de la calle , la vida cotidiana captada sin artificios.

Rubias de New York , un capítulo sobre libertad y diversidad femenina .

El sonido urbano , el pulso de las ciudades.

La guerrilla maya , testimonio de la guerra civil en Guatemala.

Los músicos, su gran territorio de exploración.

En el prólogo, Pipo Lernoud sintetiza la mirada del autor: “Todos somos personajes del tejido humano. Y ahí estará Sagramoso retratando el momento”.

Charly García y una imagen que hizo historia

Entre esas imágenes hay una que se volvió ícono: la fotografía de Charly García en Nueva York que terminó siendo la portada de Clics Modernos, uno de los discos más influyentes del rock argentino. Sagramoso recuerda que la locación apareció casi sin buscarla: “Pasé por esa esquina durante años… hasta que Charly vino con la idea de hacer algo con graffitis y ya tenía la locación perfecta. Nunca imaginé que esa foto se volvería tan emblemática”.

Antes y después de eso, el fotógrafo construyó el registro visual de toda una generación. Su primer libro, Era solo rocanrol (publicado hace veinte años), nació casi por azar: “Encontré negativos viejos, los empecé a copiar por diversión y a todos les encantaron”.

El encuentro en Antú Quillén propone volver al cuerpo, a la charla y a la imagen impresa, a mirar con tiempo. Un comienzo de año a la altura de esa idea.

O.P.