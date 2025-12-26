21°
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40

Un incendio estructural destruyó por completo una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 40, frente al control policial.
Un incendio estructural de gran magnitud se registró este miércoles por la tarde en la Comarca Andina y provocó la destrucción total de una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 40, en la zona del Paralelo, sector sur de Golondrinas (Lago Puelo), frente al control policial, en dirección a Villa Turismo (El Bolsón).

 

El hecho ocurrió pasadas las 16 horas, cuando un llamado informó sobre el incendio de una casa emplazada en un sector paralelo a la traza de la Ruta 40. Debido a la cercanía con el lugar, se solicitó el despacho inmediato de un móvil de Bomberos Voluntarios de El Bolsón hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes encabezaron el operativo principal.

 

La vivienda sufrió daños totales

 

Según la información oficial, se trataba de una vivienda de construcción mixta, con sectores de madera y material, de aproximadamente 10x7 metros.

 

 

Al momento del arribo de los primeros equipos de emergencia, el fuego se encontraba ampliamente desarrollado y, pese al rápido despliegue, los daños fueron del 100%, perdiéndose la totalidad de la estructura.

 

Las tareas se realizaron conforme a protocolo, con trabajos de verificación, control del foco ígneo y aseguramiento del perímetro.

 

 

Operativo interinstitucional

 

En el lugar trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Plan Nacional de Manejo del Fuego, Brigada Sur, además de personal policial y de Tránsito.

 

 

 

